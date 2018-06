Prodám cokoli, i rodinný klid

Není dealer jako dealer. Vedle finančního odborníka, který se zabývá složitými burzovními operacemi, se dealerem nazývá i podomní obchodník. Pokusí se vám prodat cokoli včetně exkluzivních bund z pravé gazelí kůže, jejichž koženkovou podstatu odhalí znalec za vteřinu a vy při prvním zimním mrazíku. Šťasten, kdo před ním může zavřít dveře. Méně spokojen bývá ovšem ten, kdo s ním sdílí společné dveře od bytu. "S dealerskou praxí jsem skoncoval před půl rokem," vypráví sedmadvacetiletý Pavel D., který si chtěl přilepšit k platu stavebního technika. "Brzy jsem zjistil, že na to nemám náturu. Jsem spíš uzavřený a neustálé vnucování se cizím lidem mi vadilo. Snad ještě horší ale bylo, že jsem šel na nervy i manželce. Když jsem se chystal pojistit už i tchána s tchyní, vyčetla mi, že svoje kšefty zatahuju do rodiny. Pohádali jsme se tak jako nikdy předtím - a to mě probralo."Jaké by asi měla grády tato pře v případě, že by paní D. musela ještě doma čas od času strpět "párty", při níž se do obývacího pokoje nahrne neznámých hostů hned povícero, neradno domyslet. Při podobných akcích pod vlastní střechou však většinou ostatním členům rodiny nezbývá nic jiného než při předvádění všech předností zboží přiměřeně asistovat. Zdaleka ne každý se však dokáže smířit s tím, že do jeho hájemství, v němž se dosud cítil bezpečný, vstupují lidé, které si sám nevybral. "Je třeba počítat s tím, že i dealer zastupující solidní firmu bude jako partner vždy svérázný," soudí brněnský poradenský psycholog To máš Novák. "Jeden z mých klientů se před časem vymanil z vlivu církve Svědkové Jehovovi. Firemní školení, jímž prošla jeho žena jako dealerka kosmetiky, označil za velmi podobné praktikám jehovistů."Co tedy od dealera očekávat v partnerských vztazích? Jelikož v zaměstnání je nucen používat, nebo spíš nadužívat, veškerou svou výmluvnost, bude v soukromí s největší pravděpodobností zamlklý, možná dokonce zasmušilý. Diář bude mít sice plný nových adres, budou to však známosti velmi povrchní. Podobná povrchnost se pak může přenést i do dosud pevných dlouholetých vztahů. Život po dealerově boku bývá pro slabší povahy trochu stresující. Dealer je totiž trénován k tomu, aby obchodně využíval přátelských a citových vztahů. Tato činnost může však měnit osobnost, a ne vždy k lepšímu. Jako člověk je takový mistr prodeje vlastně manipulován a manipulátorem se stává i on sám. Měřítkem všeho se pro něj stává finanční zisk: jím hodnotí nejen potenciální zákazníky, ale i sebe a své nejbližší. "Důležité je, aby se děti, jejichž rodič si touto profesí přivydělává k živobytí, doma dozvěděly, že existují i jiné hodnoty než peníze," soudí psycholog. Jinak mohou mít později podobný přístup k životu. Tím spíš, že potomci většinou vlastnosti svých rodičů spíš karikují, než aby je dokázali povznést do morálnější polohy.