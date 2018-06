Procházka s nejslavnějším fotografem

Letos na začátku podzimu byla v Praze na Újezdě otevřena replika ateliéru světoznámého fotografa Josefa Sudka. Budova vyrostla v neuvěřitelně krátké době, postavena podle původních plánů na místě zničeného původního Sudkova ateliéru, uprostřed malé zahrádky, která se Sudkovi stala motivem pro mnoho fotografií. Průhledy oknem do zahrádky jsou námětem dlouhá léta fotografovaného cyklu Okna. Pan fotograf Sudek se svým často velice prostým námětům dokázal věnovat s hlubokým soustředěním po dlouhou dobu. Jeho cesta za dobrou fotografií byla hodně náročná - nejen pro jeho tělesný handicap, zranění v první světové válce ho připravilo o pravou ruku. Sudkovo soustředění na jeho motivy bylo diktováno hlubokou osobní skromností, ale současně i snahou o naprosto vlastní, zcela osobitý umělecký výraz. Pamětníci, kteří si Pana fotografa pamatují z uliček Malé Strany, by jistě mohli vyprávět spoustu historek o setkání s tímto nápadně-nenápadným člověkem. Pro část obyvatel Malé Strany, pro své sousedy, kteří se nezajímali o to, co ten "divně až ošuměle oblečený pán s jednou rukou" vlastně dělá, byl jednou z typických postaviček, součástí místního koloritu. Pro ty ostatní, kteří znali jeho práci, kteří jej potkávali na koncertech vážné hudby, kterou výborně znal a obdivoval, byl i přes svůj trochu podivínský vzhled váženou osobností, kterou uctivě a již na dálku zdravili. Pan Sudek odpovídal zásadně velice vlídně a podle své nálady přidal něco ze svých oblíbených průpovídek. Svůj "ateliér v zahradě", který obýval od roku 1927, Sudek na začátku šedesátých let postupně opouštěl a pomalu se přesouval blíže Pražskému hradu, do maličkého ateliéru a současně laboratoře i bytu, v horní části Úvozu. Zde byl blíže Hradu, který miloval, ale současně i zahradám a parkům na rozsáhlých úbočích Petřína. Zde byl blízko i své další lásce - stromům. Za svými náměty a za svými stromy vycházel Sudek většinou až před polednem a velmi pozorně se rozhlížel, zda počasí a hlavně světlo bude k něčemu, nebo jen "do buřtů" - což byl jeho oblíbený výraz naprostého zatracení. Když si nebyl počasím a vyhlídkami na dobré světlo jist, vyšel ze svého přízemního ateliéru v Úvoze, přešel ulici a od zdi nad vyhlídkou na Petřín dlouho sledoval oblohu nad Prahou i nad Petřínem. Znal jsem tohoto Pana fotografa už od svých studentských dob, potkával jsem jej na koncertech, občas jsem měl příležitost s ním prohodit pár slov o přestávce nebo na některé výstavě, které také rád a pravidelně navštěvoval. Párkrát jsem měl příležitost jej navštívit i v jeho ateliéru v zahradě na Újezdě, párkrát jsem jej tam i fotografoval. Přiznám se, že s pořádnou dávkou ostychu. Fotografovat fotografa a navíc osobnost, kterou člověk obdivuje, to trochu zacvičí se sebejistotou. Pan Sudek ani neměl "pózování" pro fotografii moc v lásce, jednak pro svou osobní skromnost a snad i proto, že se od jisté doby cítil být terčem různých fotografujících turistů jako "folklórní postavička" z Malé Strany. Mám mezi svými fotografiemi hromádku snímků ze Sudkova starého zahradního ateliéru, je mezi nimi i fotografie pana Sudka na schůdcích ve vstupu do domečku. Ta je teď bezděčným dokladem, že "novostavba" v zahradě je sice přesnou replikou starého ateliéru dle původních plánů, ale že život přece jen stavbu trochu pozměnil. Možná právě pro to důsledné dodržení původních plánů a vynechání změn, které psal čas, se zatím genius loci k Sudkovu ateliéru nevrací. Kromě fotografií pana Sudka z jeho ateliéru na Újezdě i pozdějších z Úvozu, zachycujících také jím vytvořené svérázné až pitoreskní interiéry, mám jednu sérii fotografií, kterou mám ze všech nejradši. Pomohla mi k ní, jako vždy v životě, příznivá shoda okolností. Nikdy bych se asi neosmělil požádat pana Sudka, jestli s ním nemohu jít na vycházku "za motivy" a sledovat jej na procházce Prahou a fotografovat "zpoza buku" jako "paparazzo" bych také nedokázal. Pomohla mi příslovečná náhoda. Strašně rád chodím Prahou a trasa Nerudovkou a Úvozem v době, kdy ještě nebyly nepřetržitě ucpány masou turistů, byla z mých nejmilejších. Šel jsem v jarním pozdním odpoledni směrem k Pohořelci - a u zdi nad zahradami Petřína jsem potkal pana Sudka. Vyhlížel počasí. Pozdravili jsme se, prohodili pár slov o počasí i o malé Leice, kterou jsem měl přes rameno. Pan Sudek byl zapřísáhlým příznivcem velkých formátů negativů, ze kterých již od čtyřicátých let pořizoval jen kontaktní kopie. To odpoledne měl přes rameno stativ s nezvykle malým měchovým fotoaparátem na formát 6x11 cm. Na moji poněkud ironickou otázku, zda také přechází na menší formát negativů, mi se smíchem odpověděl, že to je jen na poznámky, které si chce udělat na Petříně. Dodal, že světlo bude za chvíli lepší - a jestli mám čas, ať jdu s ním. Šel jsem strašně rád. Chvílemi jsem pomáhal, nesl stativ nebo jej stavěl na určené místo. Světlo petřínského jarního podvečera bylo zajímavé - a panu Sudkovi občasné cvaknutí mé Leicy nevadilo. Procházka nás zavedla do mnoha zapadlých koutů Petřína a skončila opět u vyhlídky v Úvoze. Z procházky zůstala hromádka fotografií, ze které jsem jich několik vybral jako vzpomínku.