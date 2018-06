Proč ženy tak často lžou

Psycholožka Susan Quilliamová k tomu říká : "Životy žen se velmi rychle mění a skutečnost, že se dopouštějí lží, naznačuje, že se nacházejí pod tlakem v práci, doma i ve vztazích, takže občas mají dojem, že je nutné pravdu ohnout, aby mohly dále žít.

Netěší však to, že 24 procent žen je ochotných mít dítě i bez souhlasu partnera. Takové rozhodnutí je vážná věc." Přehled rovněž ukázal, že mnohé ženy jsou připraveny nebrat na vědomí vrtošivé chování svého partnera. 8 z 10 žen je ochotno zůstat s mužem, jenž ztratil zájem o sex, 59 procent by svého muže neopustilo, i kdyby vyloupil banku.

Více než polovina (52 procent) by dokázala omluvit, kdyby jí během milování šeptal do ucha jméno své bývalé lásky. Nicméně 51 procent by netolerovalo špatnou osobní hygienu. Britské ženy očekávají od svých mužů věrnost. 6 z 10 by opustilo partnera, jenž by strávil s jinou ženou byť i jedinou noc. 31 procent britských žen je připraveno mít intimní vztah s přitažlivě vyhlížejícím cizím mužem a stejný počet s přítelem.

Přehled rovněž odhalil, jaký britské ženy přikládají význam penězům. 7 z 10 by si okamžitě rozmyslelo opustit nudného muže, kdyby vyhrál v loterii, a 40 procent by bez váhání souhlasilo s 50 tisíci liber za to, že jejich partner stráví noc s cizí ženou.