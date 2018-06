Proč velrybátko plakalo

V moři plavala velryba a za ní se loudalo velrybátko. »Broučku, přidej!« otočila se máma. Ale velrybátko se rozplakalo. A plakalo a plakalo. »Broučku, copak? Nebolí tě bříško?« zeptala se máma. »Nebolí,« plakalo velrybátko. »Broučku, nemáš hlad?« »Nemám,« mračilo se velrybátko. »Broučku, nemáš žízeň?« »Nemám,« plakalo velrybátko. Máma mu strčila do pusy dudlík a povídá: »Broučku, hezky dumlej.« Velrybátko dudlík vyplivlo a rozeřvalo se na celé moře. Plakalo, až se začaly sjíždět ryby a ptaly se,proč tak pláče. »Nevím, co broučkovi chybí,« povídá velryba. A velrybátko plakalo, až se celé třáslo. »To není žádný brouček, ale malá velryba,« řekla nejmenší rybička. A velrybátko přestalo plakat. »Je to pravda?« otočila se k němu máma. »Jo,« přikývlo velrybátko. »Tak já už ti nebudu říkat broučku,« pohladila ho ploutví máma. A velrybátko se znovu rozplakalo. Otevíralo pusu a máma viděla, že mu roste zoubek. První zoubek.