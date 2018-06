Proč tají, s kým otěhotněly?

Deset důvodů, proč bývá otec neznámý



Kateřina Neumannová s dcerou Lucií.

Je to zaručeně její manažer! Ale kdepak, má to s trenérem! Všechno špatně, otcem je herec Jan Čenský!Dceři nejlepší české lyžařky Kateřiny Neumannové je sedm týdnů a národ se stále baví hrou na pátrání po jejím otci.Sama sportovkyně je trpělivá a opakuje: "Co jsem řekla na začátku těhotenství, to platí. O otci Lucinky nikdy mluvit nebudu."Neumannová zažívá to, co už dávno poznala Jolana Voldánová a teď nově i Hana Marvanová. Také ony mají dítě s panem Neznámým. Tedy přesněji: toho muže nezná veřejnost. A důvody nemusí být pokaždé stejné...Vraťme se o pár desítek let zpět, třeba právě do doby průkopnice doktorky Králové. Když žena tehdy odmítla prozradit, s kým je těhotná, byla málem na odpis. Okolí se na ni dívalo skrz prsty a ona jako by se měla stydět."Naštěstí jsem porodila v jiné době, dřív by si na mě lidé pohrdavě ukazovali," myslí si televizní moderátorka Jolana Voldánová. O matkách "bez otců" se už běžně mluví a nevyvolává to skandály jako kdysi. Je proto zvláštní, že tvůrcům seriálu Nemocnice na kraji města postava svobodné matky Králové prošla. "Taky se divím," směje se Magdalena Dietlová, manželka scenáristy Jaroslava. "Pohlaváři asi sami věděli, že mají kupu nemanželských dětí. Důležitější pro ně bylo, aby byl primář Sova ve straně."Rodí se tedy nový fenomén zatajování otců? Nebo se opravdu jen změnila společnost? Není pochyb o tom, že se mnohé ženy raději vrhnou po kariéře, vydělávají peníze a na seznamování nemají čas. Když pak kolem třicítky zatouží po dítěti, mnohdy je nepočnou s někým pro trvalý vztah. "Ženy, které se prosadily v práci a zbohatly, bývají s výběrem partnera bezradné. Dojdou k názoru, že muže k životu vlastně nepotřebují," tvrdí odborník na partnerské vztahy Miroslav Plzák.Slečně Pavle bylo tenkrát devětadvacet. Jednou prostě přišla domů a oznámila rodičům: Jsem těhotná. Jméno otce neřeknu a vdávat se nebudu. Její maminka, učitelka před důchodem, to oplakala. "Jen si to přečti, skončíš jako ta chudinka," ukázala dceři článek v novinách. Svobodná matka podle něj vylezla na věž kostela a skočila dolů. Pavla už je na podobné řeči zvyklá. "Moje máma nikdy nepochopí, že jsem se rozhodla být svobodnou matkou dobrovolně a promyšleně," říká. O svém životě mluví klidně, ale bez podrobností o sobě.S kamarádem vlastní reklamní agenturu ve velkém moravském městě. Je úspěšná. Vydělává přes dvacet tisíc měsíčně, koupila si byt a auto. V návalu práce se seznámila s ženatým mužem o pár let starším, pro kterého překládala z angličtiny. "Byl to moc hezký vztah, ale on byl natolik jiný, že jsme spolu nemohli žít." To jediné o otci uslyšíte.Lidé se Pavly často ptají, proč se dobrovolně vzdala alimentů. "Ale to je přece nejzásadnější věc! Pokud se žena rozhodne, že si dítě nechá proti vůli partnera, je lepší nechtít od něj peníze. Nedovedu si představit, že by za pár roků přišel s plyšovým medvědem a chtěl vidět dceru," přemýšlí. Několik měsíců poté, co se rozešli, dala bývalému partnerovi vědět, že je těhotná. Parkrát jí zavolal a zeptal se, jestli něco nepotřebuje. Pokaždé odvětila, že ne.Ženatý muž bývá ve společnosti neznámých otců hodně častý. Možná proto jeho jméno neprozradí Voldánová, Neumannová a další. "Měla jsem jasno od začátku těhotenství, že o tom mluvit nebudu," tvrdí Voldánová, jejímuž synovi Vojtovi jsou čtyři roky. "Partnera by to přivedlo do komplikací." Do komplikací? Je tedy ženatý? Nebo veřejně známý? "Druhou variantu si rovnou škrtněte."Moderátorka, lyžařka i politička Marvanová mají jedno společné: jejich okolí jméno otce zná. "Vojta ho vídá a můj manžel ho taky zná," říká Voldánová. "Moji blízcí vědí, o co jde. Já chlapa chci a mám ho. A Lucinka má tatínka, který se o ni stará," tvrdí Neumannová. "Rozhodně nejsem ženská, která muže nepotřebuje."Takové matky klidně zapíšou otce do rodného listu. Pokud odmítnou, kolonka se proškrtne a matrika to musí nahlásit soudu. Ten samozřejmě ženu nenutí, aby jméno uvedla. Haně Marvanové říkají kolegové neřízená střela. A to nejen proto, že nikdy neodhadnou, jak bude hlasovat. Je jí čtyřicet, má devatenáctiletého a dvanáctiletého syna a v září porodí znovu."S kým to má?" "Zbláznila se?" neslo se Poslaneckou sněmovnou. Její případ se může zdát jiný než ty dříve popsané. Je přece politička, osoba veřejná! Lidé ji z vlastní vůle vybrali jako svého zástupce a mají právo se o ni zajímat. Ale platí to i o soukromí?Právě Neumannová často prohlašuje, že její dítě vzešlo z nesmírné lásky. A taky že je šokovaná tím, jak těhotenství naší zemí zamávalo. Zaskočilo ji, že se dostala na titulní stránky. Není divu, že je pátrání po otci pro bulvár milionovým tématem. Jména přibývají každým dnem a veřejnost je hltá. Ten? Nebo ten druhý? "Vadí mi jediná věc: že mi podsouvají kdekoho. Naposledy to odnesl kamarád Honza Čenský, to už byla podpásovka. Honzovi jsem napsala, že mě to mrzí, ale víc dělat nemůžu," říká Neumannová.A co až vás, Kateřino, vyfotí s pravým otcem? "Řeknu si, že jsou šikovní a já mám smůlu." Také Voldánová mluví o výmyslech, které přechází. Ale asi by lhala, kdyby tvrdila, že články nečte. Jeden si dokonce schovala. "Vyšel v Květech a čtenářky se předháněly v tipech, s kým Vojtu mám. Začínalo to Karlem Gottem a končilo Milošem Zemanem." Nade vše divoký je však příběh bývalého idolu mládeže a poté zubožené Terezy Pergnerové. Od těch předchozích se v mnohém liší, a to hlavně tím, že bývalá moderátorka jméno otce nijak tajit nechce. Problém je v tom, že ho zřejmě ani ona nezná. Ve své knize napsala: "Nevím, s kým jsem otěhotněla."Nesmysl? Po tom všem, co Pergnerová zažila, jí opravdu není těžké věřit. Malému Samuelovi jsou dnes tři roky. Jeho matka přiznala, že ho rodila se dvěma gramy kokainu v krvi, že kvůli drogám trpěla v křečích a že jí tekla krev z očí. Soud jí syna odebral, ale ona vždy otevřeně mluvila o jeho otci. Jenže jak! Jméno střídalo jméno: nejdřív to byl milenec František Vomáčka, ale ten vadil rodičům. Pergnerová se vdala za Dalibora Korejse a šťastným tatínkem byl najednou on. Prý ta podoba ve tváři!Není to samozřejmě jen Česko, kde jsou známy příklady tajemných otců. Americká herečka Jodie Fosterová má dva syny, ale možná jen ona sama ví, s kým a jestli vůbec jsou vlastními bratry. Pravda je, že se často mluví o její lesbické orientaci. Lesbičky tají jména mužů, s nimiž otěhotněly, z jednoduchého důvodu: k dalšímu životu je nepotřebují.Přibývá tedy neznámých otců? Opřít se o čísla je nemožné, statistiky neexistují. Jsou však údaje, které nás navedou: zatímco v roce 1990 bylo ze všech narozených dětí osm procent nemanželských, nyní je jich přes dvacet procent. Před deseti lety se ročně v České republice bralo devadesát tisíc párů a dnes sotva padesát tisíc. 