Proč se ženy opijí rychleji než muži?

Tento proces probíhá odlišně u mužů i u žen, což je důvod, proč je pro ženy nebezpečnější - má u nich totiž mnohem větší vliv na vnitřní orgány, včetně jater, srdce a mozku.

Co se týče vzniku nemocí, spojených s nadměrným požíváním alkoholu, jsou tedy ženy mnohem více ohrožené než muži. Vědci se shodují, že by ženy proto měly být mnohem opatrnější, co se konzumace alkoholu týče. "Výzkum například ukázal, že minimální množství alkoholu, které vede ke vzniku cirhózy jater je u žen dvakrát až třikrát nižší," řekl BBC profesor Steven Schenker z Texaské univerzity.

Při výzkumu se potvrdila i již delší dobu známá skutečnost, že pokud žena a muž vypijí stejné množství alkoholických nápojů, u ženy je poté naměřena vyšší hladina alkoholu v krvi než u muže.

Jaké jsou důvody? Jeden z nich je fakt, že ženské tělo je menší než mužské. Ženy mají také v průměru více tělesného tuku, v němž se alkohol nerozpouští.

Třetí důvod je již zmíněná odlišnost při zpracování alkoholu v žaludku ženy a muže. Podle zveřejněné studie je to důvod nejpodstatnější. Každý člověk má v žaludku enzymy, které přijatý alkohol zpracovávají. Tento systém má zabránit zvýšení hladiny alkoholu v krvi. Enzymy v žaludku ženy jsou méně aktivní než je tomu u muže. Velké množství alkoholu proto skončí v jejich krvi. Pravidelné větší dávky alkoholu činnost enzymů zcela potlačí.

Ženy alkoholičky už nejsou schopné odbourat žádný alkohol v žaludku. V případě těchto žen se jeho hladina v krvi rovná úrovni, jakou by dosáhla nitrožilní injekcí.

Vědci však přišli na jednu výjimku - pivo. Ženský žaludek ho dokáže zpracovat stejným způsobem jako mužský, na rozdíl od vína a tvrdého alkoholu.