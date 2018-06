Proč se missky rozcházejí se svými partnery?

"Publicita okolo těch dívek je na mužskou ješitnost velká zátěž - tou hvězdou v páru má být muž. Submisivní chlapi to vydrží, ostatní z toho vztahu vycouvají," tvrdí psycholožka Zdeňka Sládečková.

"Zároveň dívky cítí okolo sebe pozornost okolí, přestanou být pokorné, možná trochu změní své chování, reagují na nové situace. Je to oboustranný zásah do vztahu, který se tím prověří," dodává psycholožka. Ve vztahu se podle ní změní všechny okolnosti a je třeba budovat vlastně vztah nový.

Rozchod má za sebou i Kuchařová

Miss ČR 2002 Kateřina Průšová chodila s přítelem Ivošem čtyři roky. Pár dnů po vítězství tvrdila, že se vídají každý den a že se mezi nimi vůbec nic nezměnilo. Tři měsíce po korunovaci se ale rozešli. "Měli jsme obrovskou krizi už před tím a tohle tomu dalo korunu," říká dnes Průšová.

Ex-Miss ČR 2001 Diana Kobzanová ukončila tři a půl roku trvající vztah po pěti měsících od svého vítězství. Brzkému rozchodu se nevyhnula ani Miss ČR 2000 Michaela Salačová, Miss ČR 1998 Kateřina Stočesová, Miss ČR 1996 Petra Minářová nebo letošní Miss ČR Taťána Kuchařová, která se v sobotu ve Varšavě bude ucházet o titul Miss World. - více zde

Průšová: Na přítele není nikdo zvědavý

"Žádná z těch holek neví, do čeho jde. Je to totální ztráta soukromí. Buď on neustojí ten tlak, nebo ona si na něj neudělá dost času. Anebo měli problém už předtím," míní čtyřiadvacetiletá Kobzanová.

V tom s ní souhlasí dvaadvacetiletá Kateřina Průšová. "Je to o tom, že se z obyčejné holky, která chodí s normálním klukem, stane ze dne na den známá osobnost. Dostane se mezi nové lidi, je zvána na večírky - ale bez přítele, na toho tam není nikdo zvědavý, a spousta těch kluků to neskousne a začne žárlit."

Ale i mezi "misskami" existují výjimky. Například Miss ČR 1995 a zároveň vítězka Miss Europe Monika Žídková se dokonce za svého tehdejšího partnera provdala a mají spolu dvě děti.