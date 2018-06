Proč se krásné ženy svlékají

ČTĚTE TAKÉ:

Tím víc se nabízí otázka: Když jsou dnes fotografie nahých těl tak dostupné, proč se ještě vyplatí vysázet velké peníze celebritám za to, že zapózují bez nedbalek?

Známých žen, které se svlékly pro časopisy, je spousta. Ačkoliv mohou na první pohled splývat, samy tvrdí, že mezi nimi je hned několik podstatných odlišností. Zaprvé je prý rozdíl fotit pro "decentní" Playboy, "vulgární" Maxim a "pornografické" Leo. Zadruhé pak záleží na tom, jestli jste před focením byly a) bezejmenná slečna s velkou ambicí, b) aspirující polocelebrita bez peněz, nebo c) slavná žena se sexuálním podtextem.

Každá taková zakázka totiž stojí jiné peníze a teprve správná kombinace zaručí kýžený příjem a patřičnou slávu. Cokoliv mimo "správnou" kombinaci vás však může totálně odrovnat. Aspoň na čas.

Milionové zisky

Tak například: než nafotila vyzývavé snímky pro Playboy Jana Štefánková, nikdo jsme o ní nevěděli. Poté, co se stala historicky první českou Playboy Playmate (slovo playmate v překladu znamená "kámoška na hraní"), získala nejen post moderátorky erotického pořadu Peříčko na Nově, ale také exotického přítele s výmluvným jménem Ernst Pindur.

V poněkud horší situaci se nedávno ocitla jedna z nejúspěšnějších českých modelek v zahraničí Veronika Vařeková. Ta dala svolení sice prestižnímu, ale pořád ještě dost pánskému časopisu GQ, aby ji nafotil jen v růžových kalhotkách, špičatých lodičkách na vysokých podpatcích a podvazkových punčochách.

Jenže - od jednoho z nejkvalitnějších britských časopisů její snímky odkoupil o dost více pánský, o dost méně prestižní a ještě méně kvalitní časopis Maxim, který se rozhodl Vařekovou v punčochách otisknout na titulní straně svého červnového čísla. Modelka byla bez sebe. "Nedala jsem jim k tomu svolení," rozčilovala se ve veřejném prohlášení. Dobře věděla, že stejné snímky uveřejněné ve "špatném" časopise ji okamžitě deklasují tak, že prestižní zakázku, jakou byla například loňská kampaň na pravé šampaňské Moët Chandon, už kvůli tomu možná jen tak nedostane.

Snad nejvíc na svoji někdejší přístupnost doplatila moderátorka Tereza Pergnerová. Nechala se zlákat třímilionovou nabídkou pornografického časopisu Leo. Krátce po komplikovaném porodu, dlouhé závislosti na heroinu nafotila otevřeně šokující fotografie, za které se později opakovaně kála. "Tehdy jsem jednala jako feťák, a kdybych se měla rozhodnout dneska, nikdy bych to neudělala," svěřila se Pergnerová v pořadu ČT Třináctá komnata. "Čert vem ty fotky. Ale jednou to uvidí můj syn Samuel. A to ho bude bolet." V očích veřejnosti v tu dobu klesla na samo dno. Z jejího zprvu slibného talentu nezbylo nic než ta nejprimitivnější nahota.

Ale časopisu Leo se tehdy podle informací jeho marketingového ředitele Jana Jedličky prodalo 340 tisíc výtisků, přibližně sedmkrát víc než bez ní. Při ceně 54 korun za kus mohl vydavatel vydělat až osmnáct milionů korun. Tereza Pergnerová, jakkoli jí retušovali čerstvou jizvu po císařském řezu a četné vpichy na všech viditelných žilách, byla i ve své zbědované nahotě pro značnou část publika atrakcí par excellence. I když modelka tu neplnila jen roli erotického osvěžení, ale též pouťového dvouhlavého telete.

Ideální způsob, jak vydělat

Jen málo známých žen se dneska pyšní tím, že otevřené fotky pro časopis určitého typu nafotily. Ale pro jistotu si jedno upřesněme. Když mluvíme o "nahých" nebo "otevřených" fotkách, myslíme tím snímky, na nichž ženy pózují sice samostatně, leč maximálně otevřeně. Světově proslulý jihoamerický prozaik Vargas Llosa nazýval tuto pozici poeticky "vertikální úsměv", neméně slavný literární klasik z USA, prostořeký Kurt Vonnegut pro ni úspěšně razil termín "rozcapený bobr" - wide-spread beaver. Na vysvětlenou: v minulém století si nevyholovaly klín většinou ani pornomodelky.

"Ty fotky jsou uzavřená kapitola! Skončilo to pro mě v momentě, kdy mi přišly peníze na účet," říká někdejší Miss Diana Kobzanová v rozhovoru pro Magazín DNES. Na vlastní kůži zažila, co všechno obnáší rozhodnutí nechat se vyfotit docela nahá, a to pořádně widespread. I když pro Kobzanovou to už skončilo, mnozí si její fotky pořád posílají po internetu nebo předávají v hospodě. Právě z mužů, kteří jsou ochotni si podobné snímky kupovat, předávat či kopírovat, se skládá nejatraktivnější cílová skupina časopisu Leo. Díky nim mělo smysl tehdy čerstvé Miss nabídnout pět milionů korun, zatímco Kateřina Kornová dostala o pár let dříve prý jen 1,5 milionu korun.

"Myslela jsem, že to je ideální způsob, jak si vydělat. Nečekala jsem, že mi kvůli tomu vezmou korunku Miss a že na mě podá šéf soutěže Miloš Zapletal žalobu na tři čtvrtě milionu korun," říká dnes Kobzanová. S podobnou neochotou svoje snímky přiznávala Helena Zeťová. Nejdřív tvrdila, že při focení pro časopis Penthouse "nebylo nic vidět", jenže pak se objevily snímky, na nichž opravdu nebyla oděná ani do vlastního studu, jak říkají básníci. Když znáte hloubku a rozsah jejího hlasu, dlouho a vážně pochybujete o tom, proč zrovna ona měla tu potřebu. Diskuse, která se pod jejími snímky na internetu rozvinula, nejlépe vystihuje, jaká čtenářská skupina mužů podobné věci vyhledává. Bohužel, z jejich výroků jsou zveřejnitelné pouze předložky a spojky, proto vás v případě zájmu odkazujeme na vlastní zdroje.

Pro blaho vnoučat

A to je ta hlavní otázka. Už víme, že mnoho z nich to dělá pro peníze, a trvají na tom, že hlavně pro peníze. Na druhou stranu - je spousta těch, které nemají ani zdaleka takové příjmy a slávu, o jakých snily, a přesto by podobný krok byl pro ně největší hanbou a potupou. To by znamenalo, že některé z nich (hlavně ty, kterým nejde o peníze) mají i jiné pohnutky.

Třeba touží zachovat svou krásu celému lidstvu, zejména budoucím generacím, a splnit tak funkci, které teoretikové umění říkají thesaurační. Prostými slovy to vystihla ambiciózní moderátorka Gábina Partyšová. "To abych jednou měla co ukázat vnoučatům. Aby věděla, že ta jejich stará, vrásčitá babička byla kdysi taky mladá a hezká," prozradila, proč se v celé své kráse objeví na titulní straně červencového Playboye.

Proč zrovna vnoučata budou potřebovat vidět nahé pozadí své babičky, aby si takovou představu udělala, už není úplně jasné. A i kdyby: nestačilo by obyčejné rodinné album?

Stejně tak je pro někoho možná těžké pochopit, proč se dívenky a ženy předhánějí, aby se světu ukázaly když ne nahé, tak aspoň vyzývavě polonahé. Pozadu nezůstávají ani manželky fotbalistů (Hedvika Kollerová), čerstvé Miss (Jana Doleželová) či moderátorky (Lucie Borhyová). Jejich manželé a partneři jim to schvalují, a když například Hedvika Kollerová snímky pro Playboy dokončila, byl prvním, kdo je po fotografovi směl vidět, právě její muž. To, co si jiní neumějí představit - tedy že by na vnady jejich ženy hleděli jiní muži při nejrůznějších soukromých situacích - tito muži naopak vítají.

Že by tím získávali trochu odlesku ze sexuální přitažlivosti svých žen? Jinými slovy: když moje žena fotí erotické fotky, znamená to automaticky, že já přece taky musím být pořádný kanec v posteli.

Manžel Marcely Březinové, hudebník a režisér Zdeněk Švarc, prý nejdřív o focení nechtěl ani slyšet. "Nejdříve se zlobil, ale nechal si vše vysvětlit a nakonec mi i významně pomohl se stylizací," sdělila Březinová.

Nemá smysl moralizovat, že některé věci v oblasti osobní intimity jsou obvykle určené jen pro oči toho druhého. Přesto by bylo zajímavé vědět, jak uvažuje muž na prvním rande s dívkou, kterou už měl možnost si předtím prohlédnout "skrz naskrz" v erotickém časopise. A jestli má vůbec ještě smysl hrát hru na stydlivost či cudnost.

Nafocení pornografických snímků snad můžeme považovat za jakousi novodobou formu prostituce, protože splňují základní vzorec, že muž platí, žena se svléká. To řekne sociolog a feministické hnutí mu zatleská, neboť ten, kdo kupuje si ženu, je ďáblův muž a otrokář. Aspoň to tak napsal erotoman Vítězslav Nezval v Manon Lescaut.

Na druhé straně nutno počítat i s nemalým exhibicionismem některých žen. Samo pózování bez šatů je pro takové odměnou, a některé o tom bez okolků hovoří. A po roce 1989 jako by platilo: odříkaného chleba největší krajíc.

Nahota posouvá - ale kam?

Situace na tištěném trhu už zdaleka není tak růžová, jako byla na začátku devadesátých let. Tehdy se prodávalo až dvacetkrát více novin a časopisů s touto tematikou. Přestaly nás nahé fotky bavit, nebo si je spíš prohlížíme v soukromí a doma na internetu?

"Dřív jsem prodal klidně sto výtisků časopisu Leo. Dneska stěží pět šest," hodnotí trafikant Šrámek. "Ale pořád jsou lidé, kteří si od jednoho čísla koupí dva až tři výtisky. Chtějí si vylepit na skříňku všechny strany neporušené," odkazuje na nedalekou ubytovnu stavebních dělníků.

Své o tom vědí i majitelé restaurací čtvrté cenové kategorie, kteří pár let po revoluci najímali servírky, jež rozdávaly alkohol od pasu nahoru nahé. Obrovský boom těchto služeb je však dávno pryč. "Bylo to na nic. Chlapi sem chodili čumět na ženský a nechlastali. Vyšlo nás to dráž a vydělali jsme míň. Některou holku doprovázel do služby její kluk, jiné -a ne málo - maminka," řekl provozní jedné z nich.

Vliv na to, zda jsou nahé fotky žen vnímané jako prestiž nebo ostuda, má hlavně postoj společnosti. Ta česká je v tomto směru zatím velmi liberální. Ačkoliv ve vyspělých demokraciích je erotická minulost ženy ostudou, u nás na tom kolikrát mohou udělat i kariéru.

Když se na Heather Millsovou, manželku někdejšího člena Beatles Paula McCartneyho, nedávno provalilo, že v mládí pracovala jako prostitutka pro bohaté Araby, byl to skandál roku. Zpěvákovi právníci si mnuli ruce, protože dobře věděli, že sir Paul při rozvodovém řízení díky tomu nepřijde o velké peníze.

Kvůli pornominulosti vyloučila Nova před pár lety i jednu ze soutěžících pořadu Milionový pár, Ester Ládovou. Skutečné důvody byly ale zpochybněny zhruba o rok později, kdy na post moderátorky Big Brother přijali neznámou Evu Aichmajerovou. Její drsné pornosnímky kolují na internetu dodnes a v žádném případě je nelze popisovat jako "nevinné erotické akty", jak se je v prvních reakcích televize snažila bagatelizovat. Při jejím moderování se také ukázalo, že pornominulost byla zřejmě jednou z nejdůležitějších kvalifikací, protože moderátorskými schopnostmi si vedení Novy těžko mohla získat. Prestiž, nebo ostuda? To je v naší zemi zatím těžké říct.