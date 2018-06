Proč se dívky vdávají za ´dědečky´?

Věkem nejvzdálenější jsou si mezi známými osobnosti v Česku pětašedesátiletý režisér Jiří Menzel a jeho čtyřiadvacetiletá přítelkyně, novinářka Olga Kelymanová. Stejný věkový rozdíl také dělí herečku Alenu Mihulovou a devětasedmdesátiletého režiséra Karla Kachyňu. Narozdíl od Menzla, který se s přítelkyní ukazuje ve společnosti sotva rok, prověřilo soužití Kachyni a Mihulové už 20 let rodinného života a starost o dceru.

Šedé spánky jsou symbolem sexu

Touží mladé dívky po penězích a postavení mužů za zenitem, nebo se jim šediny a vrásky skutečně líbí? Výsledky ankety časopisu Best Life, do níž se zapojila více než tisícovka oslovených žen, jsou zřejmé - urostlé svalovce válcují muži s prošedivělými skráněmi. Zdaleka to nejsou jen peníze, co žene dívky do náručí seniorů!

Pětatřicet procent z nich se svěřilo, že věkem nabytému melíru prostě nedokáží odolat. O tři procenta méně žen neodolá vráskám kolem očí, které vyvolává smích, pětina dotázaných si zase potrpí na rýhy v ústních koutcích. Na plné čáře v jejich hodnocení zvítězili čtyřicátníci, jimž účastnice šetření dokázaly odpustit i zvětšující se břicho.

Pár: věkový rozdíl Jiří Menzel + Olga Kelymanová: 41 let Karel Kachyňa + Alena Mihulová: 41 let Karel Gott + Ivana Macháčková: 37 let Karel Svoboda + Vendula Svobodová: 34 let Vladimír Železný + Konstancie Záhorková: 31 let Ivo Pavlík + Heidi Janků: 30 let Juraj Herz + Tereza Pokorná: 26 let Bořek Šípek + Leona Machálková: 18 let

"Šedé spánky se stávají symbolem přitažlivosti druhého pohlaví, které stále více spoléhá na serióznost a důstojnost svého partnera. Svědčí prý o tom, že jejich nositel ví nejen co chce, ale také toho umí dosáhnout," pokusila se o vysvětlení německá psycholožka Konstanze Fakihová.

Podle jejích slov to potvrzuje i vysoké ocenění Seana Conneryho, prvního představitele neprůstřelného agenta Jamese Bonda, který navzdory své sedmdesátce neustále získává titul nejpřitažlivějšího muže ve filmové historii.

Konce bývají různé

Ve výčtu českých celebrit, jimž se budoucí partner narodil o mnoho let později, lze snadno pokračovat. Šestatřicetiletá Leona Machálková má syna se čtyřiapadesátiletým Bořkem Šípkem, žena Jiřího Krampola je mladší o 13 let, stejně tolik jsou od sebe Dáda Patrasová a Felix Slováček. Mladé partnerky střídá skladatel Petr Hapka, své zkušenosti s mladičkou manželkou má i rozvedený Petr Janda...

Konce takových věkově nerovných svazků bývají různé. Ne vždy je vztah ideální jako v případě Mihulové a Kachyni. Některé rozdělil rozchod, jiné smrt. Tak například o partnera přišla čtyřicetiletá herečka Vilma Cibulková. Režisérovi Miroslavu Macháčkovi by letos bylo 80 let.

Mnozí jsou v hledání svého ideálu po celý život nenapravitelní, jako třeba sedmapadesátiletý zpěvák Jan Nedvěd. Jiní dokonce končí za hranicí zákona, tak jako sochař Pavel Opočenský...