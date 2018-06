Proč přátelé Michaela Jacksona mlčí?

Mezi těmi, kteří nyní mlčí, je například bývalá zpěvákova manželka Lisa Marie Presleyová.



Právě Presleyová vystoupila v roce 1993 vášnivě na obranu Jacksona, který byl tehdy ze stejného důvodu obviněn třináctiletým Jordanem Chandlerem.

Chandlerova obžaloba skončila před deseti lety mimosoudním vyrovnáním. Jackson měl údajně vyplatit jeho rodičům dvacet milionů dolarů.

Presleyová se za Jacksona provdala v roce 1994 a v manželství vydržela pouhých dvacet měsíců.

Michael je jen vrcholem ledovce

Král popu ale není jedinou celebritou obviněnou z pedofilie. Stejnému podezření čelí i sedmapadesátiletý Pete Townsend, člen britské hudební skupiny The Who. V jeho luxusní vile na londýnském předměstí Richmond objevili příslušníci britského Scotland Yardu desítky snímků a videonahrávek s dětskou pornografií, které si stáhl z internetu.

Jejich vlastnictví odůvodnil vyšetřovatelům skutečně kuriózním způsobem. Pořídil si je prý jen proto, aby získal dostatek informací o tak závažném společenském problému, jakým je pedofilie. "Lidé s podobnými sklony jsou mi odporní," uvedl ve své výpovědi a dodal, že sám byl jako malý chlapec pohlavně zneužit a dodnes se s tím nedokázal psychicky vyrovnat.

Pověsti o tom, že ho pohlavně přitahují především dívky těsně před prahem zletilosti, kolují již řadu let o další stálici hudebního nebe, čtyřiatřicetiletém americkém rockovém zpěvákovi R. Kellym. Poprvé se objevily v roce 1994, tedy o rok později, než propukl první skandál kolem pobytu malých chlapců na Jacksonově ranči Neverland.

Kellymu hrozí vězení na 21 let

Tehdy pozdější nositel prestižní ceny Grammy produkoval pěvecký debut tehdy sotva patnáctileté Aaliyah, nazvaný Age Ain´t Nothing But a Number (Věk je jen číslice), a vzápětí se s ní oženil. Manželství bylo později úředně anulováno, proti R. Kellymu však bylo postupně vzneseno dalších 21 obvinění z pohlavního styku s nezletilými.

Nejvážnější asi před půldruhým rokem v Chicagu, kde se objevila amatérská videonahrávka, která ho údajně zachycovala při pohlavním aktu se třináctiletou dívkou. Obcujícímu muži však nebylo vidět do tváře, a tak se oblíbenému rockerovi i tentokrát podařilo uniknout před trestním stíháním pro nedostatek důkazů.

Letos v lednu byl znovu zatčen v jednom miamském hotelu. Opětovně pro držení pornografických nahrávek s nezletilci. Dílem stažených z internetu, částečně natočených skrytou kamerou ve zpěvákově bytě ve floridském Davenportu. Okamžitě byl zatčen, po složení kauce ve výši 12 000 dolarů byl z vyšetřovací vazby propuštěn. Vyšetřování probíhá nadále a pokud se státnímu zastupitelství podaří proto němu získat dostatek důkazů, může být odsouzen k odnětí svobody minimálně na dobu 21 let.

Režisér zneužil nezletilou

Otázkou však je, zda v případě, bude-li odsouzen, výkon trestu skutečně nastoupí, nebo se mu vyhne útěkem do zahraničí. Tak, jak to učinil zhruba před čtvrtstoletím slavný hollywoodský režisér polského původu Roman Polański. V roce 1978 byl obviněn a odsouzen za to, že v domě svého přítele Jacka Nicholsona opil a poté sexuálně zneužil třináctiletou Samanthu Greimerovou. Vězení se vyhnul tím, že včas opustil Spojené státy. Nyní žije ve Francii, kde si před časem pořídil další sídlo také Michael Jackson.

Možná právě proto se losangeleské zastupitelství v případě Michaela Jacksona nespokojilo s tím, že za možnost, aby během vyšetřování nemusel zůstat ve vazbě, zaplatil zpěvák kauci ve výši tří milionů dolarů, ale odebralo mu cestovní pas.