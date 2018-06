Proč politici ukazují svá těla?

Nahoty je mnoho a stejně se jí vilné oko nemůže nabažit. Zvláštní kategorií jsou snímky polonahých politiků. Lascivního na nich obyčejně nenajdeme nic. I když - záleží na tom, jak slovo lascivita chápeme, že.

Nutno podotknout, že státníci, zásadně mužského pohlaví, nejsou v nedbalkách přistiženi lidskou hyenou, paparazzim, jako nejmenovaná státnice. Své obliny ukazují zcela dobrovolně.

Jde o muže zralého rozumu, proto si jsou zcela jistě vědomi toho, že sotva mohou konkurovat ošlehaným svalnatcům z obálek časopisů pro amatérské kulturisty.

Ještě zajímavější je snad to, že všichni politici bez ohledu na to, zda jsou totalitní či demokratičtí, evropští, američtí nebo exotičtí, se nechávají zvěčnit ve vyloženě nevkusných plavkách či trenýrkách. Mají na sobě kusy oděvu, které by s jistotou zabily i sex-appeal takového DiCapria.

Pokusme se najít vysvětlení. Velký předseda Mao a po něm všichni rudí císařové vstupují za zvuků polnic do matky všech řek, Jang-c'-ťiangu. Za frenetického vrtění modlitebních mlýnků a zpěvu Internacionály Žlutou řeku pokoří. Vůdce národa a šaman v jedné osobě dosahuje dvojího účinku. Jednak dal najevo svou neopotřebovanou mužskou sílu, jednak pokořil ukrutný živel.

Podobné odhodlání září z Fidela Castra drtícího mačetou nepoddajnou třtinu i ze zaujaté tváře Vladimíra Špidly, který trestá chodidly písek daleké Afriky. Příště už od nás koupíte víc! Zní z nemilosrdného rytmu Špidlových neposlušných tenisek.

Ale co američtí prezidenti? Nebo třeba Vladimír Mlynář na našem snímku? Tak vítězové nad živly nevypadají. Z nich je znát jiné sebevědomí. Nepochybují o tom, že neobvyklá kombinace vysoké inteligence, moci a mužné krásy ve spojení s legračními slipy vytváří neodolatelný sexidol, po kterém budou všechny voličky prahnout.

To však jistě neplatí o členech politbyra ÚV KSČ v čele se soudruhem Husákem a Bilakem. Soudruzi se prostě bezelstně těší ze slunného dne stráveného na pláži v bratrské zemi věčného tábora míru...