Proč muži neposlouchají?

Studie dvaceti mužů a dvaceti žen, kterou uskutečnili vědci univerzity v Indianě, zjistila, že muži k poslouchání používají levou polovinu mozku, která je tradičně spojována s chápáním řeči, ovšem ženy používají i pravou stranu. "Nechceme vyvolat válku mezi pohlavími," říká doktor Joseph T. Lurito z univerzity v Indianě. "Jen chceme, aby si lidé uvědomili, že muži a ženy mohou zpracovávat řeč odlišným způsobem."

To, že ženy k poslouchání používají obě poloviny mozku, ovšem ještě podle doktora Lurita neznamená, že nutně musejí být lepšími posluchačkami - jen by to mohlo vysvětlit, proč jsou v případě potřeby schopné vnímat dva rozhovory najednou.