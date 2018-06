Proč mají Američani rádi George Bushe

Dva z každých tří Američanů tyto změny osobně vítají, podle nich se do Bílého domu totiž dostal muž, který je jim samým v mnohém podobný. Pětapadesátiletý George Walker Bush je pravým opakem Billa Clintona. Nemá jeho ctnosti, ani nectnosti, kterými Clinton po osm let oslňoval či odpuzoval Američany. Clinton byl brilantní, inteligentní, oportunistický a pravdu leckdy uchopoval, jak se to hodilo jemu.Bush je jednoduchý, průměrný, soudržný a upřímný. A průzkumy ukazují, že po více než půlroce, co je Bush prvním mužem Ameriky", si většina Američanů s charakterem nového prezidenta spojuje dvě slova: je příjemný a čestný. Že je Bush pravým opakem Clintona, ukazují i další průzkumy. Zatímco Američané ze dvou třetin příznivě vidí osobnost Bushe, zdaleka menší potlesk vyvolává jeho pravicová politika - kolem padesáti procent.U Clintona to bylo přesně naopak, jeho politiku chválila naprostá většina lidí, avšak on sám osobně vyvolával mnohem méně sympatií. Bushův charakter sedí docela dobře nejenom těm, kteří sdílejí jeho konzervatismus, nýbrž i mnohým nezávislým, umírněným demokratům a apolitickým Američanům. Ale jsou i výjimky. Jedinou ucelenou skupinou Američanů, která Bushe valnou většinou odmítá a nesnáší jej v jakékoli podobě, jsou černoši (ostatně jediná skupina, která vždy promíjela Clintonovi jeho skandály).Nejprve byl guvernérem Texasu, kde se popravuje jak na běžícím pásu, a potom si pro sebe ukradl volby," říká o nynějším prezidentovi Katie Gaileyová, černoška a zdravotní sestra v Houstonu, tak jak ji před časem citoval španělský deník El País.Ale Tim Schreiber, student z kalifornského Berkeley, má jiný názor. I když nadává na Bushovu ekologickou politiku, přiznává, že by klidně šel s prezidentem na pivo. Jak se zdá, Bush je `nice guy', příjemný chlápek," dodává.Když Američané vidí Bushe v televizi - jak se usilovně snaží překonat jazykové handicapy a v mnohem kratších (a horších) projevech než u svého předchůdce se snaží rovnou prodat svým krajanům, co hlavně chce říci nejsou ani oslněni řečnickým uměním jako u Clintona, ani znechuceni pedantností Al Goreho, ani uraženi aristokratickým chladem prezidenta Bushe seniora. Cítí, že ten muž z Bílého domu je stejný jako oni sami," říká Lou Goodman, děkan fakulty Americké univerzity ve Washingtonu. Bush, jak jej jeho krajanům prezentují média, je běžný Texasan, který má rád maso na grilu a baseball, po ránu cvičí a běhá, po večerech se prochází se psy, dělá si vtipy sám ze sebe, obdivuje velikost Ameriky a v neděli chodí do kostela. V politice určí hrubé obrysy a ostatní nechá na týmu specialistů.Ještě před pár lety Bush snil, že bude pracovat v Národní baseballové lize," říká Tony Leonard, podnikatel a fanatický stoupenec klubu Yankees. Bush chápe, že propojení individuálního hrdinství a týmové práce je základem USA, a ne mluvení vlády do všeho," dodává. Když Bush, mimochodem někdejší vlastník baseballového klubu Texas Rangers, koncem března uspořádal v Bílém domě oběd pro superstars ze světa baseballu, byl tento den - jak sám přiznal - jeden z jeho nejšťastnějších dnů v životě. A mnozí Američané by s ním souhlasili.Bush není zrovna zcestovalý a za velkého znalce zahraniční politiky se také nepovažuje, i když pod vlivem své poradkyně Condoleezzy Riceové se rychle otrkává. Ale občas mu unikne jméno toho či onoho zahraničního činitele. To Murraye Browna, jinak hasiče z Denveru, zajímá pramálo. Neví, kdo je prezidentem Ukrajiny, a já taky ne. A vadí to? Na to mu platíme experty a Bush má ty nejlepší." Od konce studené války v USA narůstá pocit uzavřenosti do sebe. I proto jsou Bushovy výzvy stáhnout americké hochy v uniformách" ze světa a uzavřít se za protiraketovým štítem mezi lidmi docela populární.Bill Clinton by mohl být docela úspěšným zaříkávačem hadů, ale jen málo lidí by od něj koupilo auto z druhé ruky. Bush naopak vnáší mezi Američany dojem důvěryhodnosti. Nelže, plní slovo," říká Mel Olson, chiropraktik žijící v New Yorku. Jsem demokrat, ale kvůli jeho čestnosti jsem volil Bushe," dodává. Pro jiné je zase Bush vzorem v něčem jiném - jak překonal hříchy mládí", pití a přelétavost. Bush dělal chyby v mládí a dostal se z toho," říká s obdivem Carol Monsantová, manželka podnikatele v Chicagu. A když se mluví o tom, jak v Bushově" Texasu se chladně a systematicky popravovalo a stále popravuje, Al Maldonado, majitel benzinky v Denveru, jen pokrčí rameny. Vychází ze zákona, a to je povinnost politika."Bush si rád a s chutí dělá vtipy sám ze sebe - z toho, jak se přeříkává, ze své pověsti tupého Texasana. Střelivo" k tomu mu ostatně dodávají sami američtí humoristé a karikaturisté. Mimochodem, Bush je prvním prezidentem v úřadu, který je protagonistou televizního komediálního seriálu. Už název programu, vytvořeného autory seriálu South Park, je výmluvný - That's my Bush, To je můj Bush. Bush si umí dělat legraci sám ze sebe, a to je v Americe to základní pro kohokoli, kdo chce zvítězit v záři reflektorů," tvrdí Lou Goodman z Americké univerzity ve Washingtonu.