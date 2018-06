Proč jsou staré pohádky nesmrtelné

Pohádky jsou mezi dětmi nejoblíbenější

Průzkum Disney Chanel Italia ukázal, že pohádky jsou mezi dětmi stále ještě nejoblíbenější, i když je už dneska nevypráví maminka nebo babička, ale chladná videokazeta. Z průzkumu, který uskutečnil Future Concept Lab na vzorku dětí od osmi do dvanácti let a rodičů dětí od tří do dvanácti let, vyplývá, že i v přetechnizované době je tento nereálný svět považován za důležitý pro dětský vývoj.

Jsou to nejstarší příběhy světa

"Ti nejmenší je nepochybně velmi milují, na několika stránkách dokáží nalézt neuvěřitelné příběhy mimo prostor a čas dospělých," vysvětluje Roberto Denti z dětském knihovny v Miláně. "Jsou to nejstarší příběhy světa, je zde magie, zkouška, v níž je třeba obstát, a dobrý konec, a to všechno má nesmírný význam. Především proto, že se v nich nejen hovoří o strachu, ale také o tom, jak ho překonat, což má velkou uklidňující sílu."

Nejoblíbenější je Popelka

Podle průzkumu považuje stále 97 procent dospělých pohádky za užitečné a 91 procent dětí soudí, že by se bez nich neobešly. Nejoblíbenější je Popelka a gesto lásky, které mění život, vzněcuje fantazii nejvíce. A co je na pohádkách nejvíce emocionální? Podle dětí všemocná idea, že kouzla řeší všechny problémy, dospělí naopak zdůrazňují, že velké kouzlo pohádek spočívá v tom, že mají povzbudivý a šťastný nekonečný konec.

Pohádky mají antidepresivní účinek

"Za velký úspěch pohádky vděčí také tomu, že mají vysoký antidepresivní účinek," vysvětluje antropoložka Cecilia Gatová- Trocchiová. "Jsou to dynamické příběhy, jejich představitelé nejsou statičtí a uzavření ve svém utrpení. Procházejí začarovaným lesem, bojují s drakem a vysmívají se zlým. Jsou to příběhy, v nichž se hrdina nikdy nevzdává. Nevinné příběhy plné významů, které se psychoanalýza snažila odhalit - oidipovský komplex, incest, násilí - aniž se jí podařilo smýt jejich sugestivní moc. Je to malá encyklopedie starého vědění plná kouzel, i když ji dnes přenáší technika," konstatuje Gatová- Trocchiová.

Dávné příběhy z dávných časů. Mohly by se vymyslit nové příběhy? "Ne, toho se vydavatelé neodvažují," říká Roberto Denti. "Ty, které známe, už řekly všechno."