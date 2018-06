Proč jsme hluší vůči varování?

poslední...Milan Knížák, ředitel Národní galerie: Mnoho let jsme negovali oficiální propagandu, a tu nedůvěru k jakýmkoli informacím seshora máme v sobě dodnes.Navíc ještě nejsme zvyklí starat se sami o sebe. Domníváme se, že pokud onemocníme, někdo se o nás už postará.Ondřej Neff, novinář, spisovatel: Na vině je katastrofální zatížení lidské psychiky, která jednoznačně dává přednost okamžitému pohodlí před sebelepší perspektivou. Žijeme DNES. A to se bohužel týká i politiky, manželství...Tomáš Halík, psycholog, teolog: Jako psycholog bych odpověděl, že lidské jednání je výslednicí mnoha faktorů a na mnohé z nich mají racionální argumenty velmi malý nebo žádný vliv.Někdy je více ve hře libido, závislosti, zvyky... A pak je tu také obyčejná lidská hloupost a lenost pěkně vyjádřená odpovědí jednoho sedláka na přednášku o hygieně: »Bacily nejsó, knihy klamó!« To je pak těžké pořízení...Jan Svoboda, genetik: Podle mě tu chybí spolkový život, takže lidé nemají kde své problémy v klidu probrat. Když jsem pracoval v USA, viděl jsem, jak každý chodí do svého zájmového klubu a do své církve, kde se u kávy mluví o všem možném, od výchovy dětí až po zdraví. Právě na takovém fóru se lze leccos užitečného dozvědět a mnohdy najít i povzbuzení ke kroku, do něhož se člověku samotnému nechce.Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace Naše dítě - Linka bezpečí: Nejsme hluší, jen nejsme schopní najít ve všem ty správné proporce.