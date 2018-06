Proč dnes žije tolik lidí bez sexu?

"Mají zodpovědnou a vysoce kvalifikovanou práci. Je jim tak kolem pětatřiceti. Jsou samy, ale nechtějí být samy. Jsou však příliš zaneprázdněné. Mají žalostně málo příležitostí k setkaní s někým zajímavým.



Vždyť kam má jít například svobodná pětatřicetiletá lékařka nebo manažerka? Navíc pozdě večer a po náročném dni. Takové ženy se v mé ordinaci objevují stále častěji," říká psycholog a sexuolog Petr Weiss.



Milujeme se čím dál míň



Nejsou to však zdaleka jen přitažlivé dámy v rozkvětu sil, kterým chybí vzácné koření tělesné lásky. Podle reprezentativních průzkumů, které Petr Weiss vedl se svým kolegou Jaroslavem Zvěřinou, abstinuje v českých zemích stále větší množství dospělých lidí v sexuálně aktivním věku.



Například v roce 1993 uvedlo 28 procent mužů, že necítí jakoukoli sexuální potřebu. O pět let později už to byla celá třetina dotázaných, přičemž bezmála dvacet procent mužů žilo v té době v úplném celibátu. Bez sexu bylo ve stejné době třicet procent žen. "Příčiny tohoto jevu lze pouze odhadovat, snad souvisí především se změnami posledních let, třeba se zvyšováním nabídky profesionálních možností realizace," dočteme se v souhrnné zprávě s názvem Sexuální chování v České republice.



Ano, dříve se sexu v české kotlině dařilo o něco lépe. I když spolehlivé a dlouhodobé průzkumy chybějí, dá se říci, že v komunistickém pařeništi milování utěšeně kvetlo. Za totality zkrátka platilo, že ložnice jsou kromě zahrádek jediným místem, nad kterým nemusí ústřední výbor KSČ bdít. Stát intimní něžnosti prostě lidu blahosklonně přenechal, zatímco jiné světské radosti tvrdě omezoval, ba pronásledoval. A tak občané alespoň v sexu naplnili jeden ze spotřebitelských ideálů diktovaný krajní levicí - každý si užíval podle svých možností.



Únava a stres



Nové možnosti, které před nás postavilo budování kapitalismu, představují novu výzvu, ale někdy také obtížné břemeno. Ten, kdo ho přijme, může zlepšit svou finanční situaci, ale podstupuje riziko, že se mu Amor začne zdaleka vyhýbat.



Miladě je třicet, je s prvním dítětem na mateřské dovolené. Její muž Petr se otáčí na exponovaném manažerském postu v nadnárodní firmě. Pozici i příjem si musí udržet. I proto, že rodinnému rozpočtu dýchá na záda vysoká hypotéka. Jejich bydlení je na úrovni, nikoli však jejich intimní život. "Dřív bylo všechno v pohodě, žádná sexuální smršť, ale jednou dvakrát za týden jsme se pomilovali. Oba jsme byli spokojení. V posledních dvou letech máme asi tak stejnou frekvenci, ale ne týdně, čtvrtletně," stěžuje si Milada. "Muž je prostě unavený, chodí pozdě a je duchem mimo."



Petra vyčerpal stres, jehož negativní účinky nejen na milostný život jsou dobře známy. "Milenka? Myslíte, že by to pomohlo? I kdybych na to přistoupil, kde bych na ni vzal čas a peníze. Mohli bysme to dělat tak akorát někde v autě na parkovišti cestou z práce a konverzovali bychom leda tak o účetních závěrkách," usmívá se Petr, který se spolu se ženou rozhodl, že se pokusí najít pomoc u odborníků.



;Pokud to Petra, Miladu a spolu s nimi desetitisíce dalších mužů a žen v Česku uklidní, tak v tom nejsou zdaleka sami. Nervózní usínání a pozdní, provinilé příchody z práce týrají manželské páry také na druhém konci planety. "V osmdesátých a devadesátých letech sexuální terapeuti říkávali, že jejich typický pacient je ten, kdo cítí jistou n

BEZ NĚJ! ALE JAK?

Dobrovolná sexuální abstinence neškodí a nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Někdy dokonce platí, že je lepší žít bez sexu než provozovat špatný, či dokonce riskantní sex. Pokud, že se abstinence stává nedobrovolnou, lze její případné negativní účinky tlumit. Vedle nijak škodlivé masturbace existuje několik dalších způsobů.

Sport

Tělesná aktivita a s ní spojená únava, ale i pocit tělesného uspokojení mohou načas potlačit sexuální touhu.

Meditace

Relaxační techniky a uvolnění pomáhají snižovat napětí a zmírňují případné fyzické symptomy psychických obtíží abstinence.

Jídlo

Dobře sestavený jídelníček a vhodně vybrané nápoje mohou být částečnou kompenzací, ale pozor na kalorie.

Práce

Stoupající kariéra, profesní růst a s ním spojené společenské uznání mohou sex účinně kompenzovat.

Žádný sex je lepší než špatný





Nekonečné diskuse o pudech

4 FAKTORY SEXUÁLNÍ (NE)AKTIVITY

Partnerství

Obsáhlé studie a statistiky směřují k závěru, že mezi lidmi žijícími v trvalých svazcích bývá tradičně nejméně lidí sexuálně neaktivních a četnost jejich styků patří z dlouhodobého hlediska v průměru k nejvyšším.

Věk

Mezi nejstaršími lidmi sexuální aktivita klesá. Ze zdravotních důvodů i proto, že se snižuje počet vhodných partnerů. Ve vyspělých zemích se dá očekávat další celkový pokles aktivity s tím, jak jejich obyvatelstvo stárne.

Stres

Dlouhodobý psychický tlak je považován ze jeden z výrazných faktorů negativně ovlivňujících sexuální výkon. Únava, přepracování, stres a s ním případně spojené deprese mohou vyvolat velmi citelný nezájem a chlad.

Peníze

Průzkumy, které sledují sexuální abstinenci v závislosti na výši příjmů, došly k závěru, že nechuť k milování ohrožuje majetnější lidi o poznání méně než lidi s nižšími příjmy. Riziko dlouhodobé neaktivity je mezi nimi o poznání nižší.

Celibát není choroba

Jako dravá řeka

Láska a sport



Dějiny sexu (Christiaan a Rose), 1996

ekompatibilitu se svým partnerem. Jinak řečeno: jeden chce příliš, druhý málo nebo něco úplně jiného. Dnes je hlavní rozdíl v tom, že ti dva spolu prostě vůbec nespí," popsal situaci v některých ložnicích největší světové metropole Ralph Gardner, reportér časopisu New York Metro.Obecně rozšířená představa zejména části mužské populace, že si ženy pod dobrým sexem představují jen kvalitně zvládnuté, tedy patřičně zpocené a dlouhé aerobní cvičení, je pravdivá jen z malé části, pokud vůbec.Anna je právnička s čerstvým doktorátem a pevnou postavou. O klienty nemá nouzi. Jak říká, podobné to je i s jejími sexuálními partnery. "K čemu je ale noc plná vášní v drahém hotelu, když to skončí cigaretkou a ráno to pokračuje nějakou výmluvou pro náhlý odchod? Někdy si říkám, že bych se spokojila jen s pevným objetím a pořádnou vlhkou pusou, jen kdybych věděla, že je to chlap, kterému se dá věřit a o kterého se budu moct opřít," vysvětluje Anna, která chce své příležitostné erotické romance poslat k ledu a najít si "něco nastálo".Za pravdu jí konečně dává i světová a česká statistika. Čísla jasně hovoří o tom, že kvalitnější sexuální život - tedy alespoň co do počtu styků - mají v dlouhodobé perspektivě hlavně stálé, tedy především manželské páry.Na druhé straně život či spíše doživotí bez sexu zase nemusí být tak špatné. Existují lidé, kteří jsou o tom přesvědčeni. Ano, míříme k celibátu: k pojmu, který pochází z latinského caelebes - nesezdaný. V oficiální řeči katolické církve označuje povinnost všech kněží žít v "bezženství". Jinými slovy, duchovní se zavazují k doživotnímu odříkání.Někdy po dvacítce vstupuje v Česku každoročně několik mladých mužů do zcela zvláštní kategorie dobrovolných "sexuálních abstinentů". K nim se pak ještě čas od času přidávají novici, řádové sestry a bratři, kteří skládají slib čistoty. Znamená to snad, že své intimní touhy někde na tajném místě nějakým záhadným způsobem vypnou? Zcela jistě nikoli."Nejsme žádní bezpohlavní eunuši a ani jimi být nechceme. Snažíme se sexuální energii proměnit ve službu druhým a povýšit ji do duchovní roviny," vysvětluje páter Miloslav Fiala, prezident Arcidiecézní charity Praha. Smysluplnost tohoto poslání však s železnou pravidelností torpédují vousaté pověsti o farských hospodyních. V posledních letech k nim pak přibývají - a to zejména ve Spojených státech - seriózní, ale i bezmála řetězové soudní žaloby na sexuální obtěžování ze strany kléru. "I mimo církev existují zákony a zákazy. Všechny jsou překročitelné a všechny jsou překračovány. Když někdo přijme celibát, tak to pochopitelně neznamená, že nemůže dojít k nějakému selhání," říká Miloslav Fiala.Představitelé církve sami zdůrazňují, že celibát, který je v dvoutisíciletých dějinách křesťanství prosazován od středověku, je "lidským vynálezem". O tom lze vést diskuse. A debata o smyslu "bezženství" je v širokém fóru věřících stále vzrušenější.Sexuologové a psychologové, kteří nestojí přímo na tomto kolbišti, a nekopou tedy ani za jednu ze znesvářených stran, pak záležitost celkem logicky komentují tak, že jsou jedinci, kterým může kontrola jejich pudů činit obrovské potíže, ale jsou i ti, které naopak povznáší podobně jako "obyčejný" půst a trénink.Sebekontrola a uspokojení z překonávaní sebe sama může někoho povznášet na duchu. Koneckonců katoličtí kněží v tom nejsou zdaleka sami. Po stejných nebo podobných cestách kráčejí buddhističtí mniši i vyznavači některých dalších východních náboženství.Koneckonců celibát není žádná smrtelná choroba. "Na nedostatek sexu nikdy nikdo neumřel. Navíc pokud existuje nějaká potřeba, je nespočet možností, jak ji uspokojit," říká sexuolog Petr Weiss, ale zároveň zdůrazňuje: "Je velmi důležité rozlišovat dobrovolnou a nedobrovolnou abstinenci. Ta vynucená se může stát příčinou zdravotních obtíží a je typická například pro taková prostředí, jako jsou služební cesty v extrémních podmínkách a v odlehlých oblastech, případně pro vězení. Bolesti hlavy, špatné zažívání či žaludeční neuróza. To všechno může rozházet podrážděná psychika mužů nebo žen žijících nedobrovolně bez fyzické lásky.Za jednu z dobrých vlastností sexu však může být považováno to, že je jako dravá řeka. Prosákne i za vězeňské zdi. Milence, který si nepřál být ani trochu jmenován, před časem přistihla stráž in flagranti s jeho advokátkou, a to přímo v návštěvní místnosti vazební věznice v Českých Budějovicích. Rutinní konzultace s obviněným, který čekal na proces v trestní věci, se ve strohých kulisách kartouzy proměnila ve vášnivé dostaveníčko.Stejně náruživě pili z poháru rozkoše jeden z odsouzených a lékařka ve vinařické věznici. Paní doktorka ze svého místa s malou ostudou odešla. Na oba zmíněné muže za mřížemi však žádný postih za ukradené chvíle slasti nečekal. "I my se v podobných případech jasně řídíme stejnými zákony, které platí i venku. To znamená, že to, co není vynuceno, není trestné. Stíháme jen násilí a sex za peníze," vysvětluje Michal Řeháček, ředitel odboru výkonu vazby Vězeňské správy ČR.Je logické, že ne každý vězeň má tolik štěstí, aby mu podlehla jeho obhájkyně či vězeňská lékařka, ale pokud nemá problémy, může ho vedení věznice odměnit krátkou vycházkou, ale i tím, že za ním pustí na dlouhou a nikým nesledovanou návštěvu jeho ženu či družku. "Aby bylo jasno, není to na denním pořádku, tak to ani zákony neformulují. A potom jde hlavně o to, aby si odsouzení udrželi svoje sociální vazby. Ale pokud k něčemu dojde, je to soukromá záležitost, kterou nikdo nezakazuje," říká Michal Řeháček.Sexuální pud se prostě nedá zcela potlačit. Pokud mu nestojí v cestě trestní zákon, vážná choroba nebo velmi pokročilé stáří, dá se v někdy jen jaksi transformovat, posunout. Život bez sexu tak pro jedny může znamenat úspěšnou kariéru, pro druhé duchovní cvičení a pro dalšího přestupní stanici k životu plnému sexu.Slavný americký zpěvák a herec Will Smith před dvěma lety sám sebe katapultoval do tučných novinových titulků prohlášením, že celý rok držel sexuální půst. Kdo zná jeho okouzlující ženu Jadu a kdo tuší, jaké ženy by asi mohla největší hvězda Mužů v černém s milionovými příjmy získat, uvěřil jen stěží.K takové oběti ho mohla přimět jen opravdu zásadní věc a tou byla hlavní role v prestižním životopisném snímku o Muhammadu Alim. Boxerovi, který bývá i po dlouhých letech od ukončení aktivní kariéry označován za nejlepšího rohovníka všech dob. Will Smith se k příběhu postavil opravdu čelem. Ali se totiž v rámci své přípravy na zápasy vedle tvrdého fyzického tréninku pravidelně zříkal milostných hrátek.Willovo totální nasazení potvrdil i jeho osobní trenér. "Dělá to proto, aby pochopil, k jakým obětem se musel Muhammad Ali přinutit, aby se stal největším boxerem všech dob... Sex bere bojovníkovi energii a Ali se ho vždycky zdržoval při tréninku na zápas," prohlásil Darrell Foster.Jeho slova jsou - alespoň co se týče přísného celibátu - spíše jen ozvěnou dnes už zaprášených receptů na medailové úspěchy. Ano, v šedesátých a sedmdesátých letech ordinovali někteří trenéři svým svěřencům dlouho před zápasem celibát, a dokonce jim den dva před utkáním zakazovali sprchu. Voda a milování podle nich odplavovaly energii.Dnes už si však dovolí vynikající brazilský fotbalový útočník Romário říct, že "hráči stejně myslí jen na jedno". Podle něj se dokonce dobrý střelec ke svému úspěchu pomilovat potřebuje. "Večer před zápasem musí mít útočník dobrý sex, pak teprve může dávat góly," prohlásil Romário v televizním interview a hned dal sám sebe jako dobrý příklad.Pozitivní vliv sexu na své výkony potvrzuje i nejúspěšnější český fotbalista Pavel Nedvěd, a nejen on. Jeho bývalý trenér Sven-Göran Eriksson z Lazia Řím svým svěřencům vždy říkával, že sex nemůže škodit v jakémkoli množství. Sám Pavel Nedvěd pak prozradil, že někteří jeho kolegové se musí pomilovat dokonce v den zápasu prostě proto, aby dobře zahráli.Tento liberální přístup alespoň ve fotbale pomohli prosadit Nizozemci. Ti si na světovém šampionátu v roce 1974 vynutili tehdy nemyslitelné - příjezd manželek a přerušení obligátního několikadenního půstu. Každý čekal katastrofu - a ejhle, nakonec z toho byly stříbrné medaile. Těžko říct, jak velký podíl na tom měla manželská láska, ale o čtyři roky Nizozemci scénář zopakovali a zase dosáhli až na druhou příčku.V té době začalo být jasné, a to nejen v nejpopulárnějším sportu na planetě, že přísný celibát na trávníku nebo na dráze nikoho nespasí. Přesto rezervovaný vztah k bujarému sexu vesměs trvá - i tady samozřejmě platí, že všeho moc škodí.