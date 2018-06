Proč bych měla vařit? Od toho je mikrovlnka!

Bez červeného vína, sýrů a ovoce se francouzský jídelníček neobejde.

Když jsou v rodině děti, nastoupí často pomocnice, která je vyzvedává ze školky či školy. Matky začínají pracovat kolem deváté až desáté, ale domů se pak vracejí pozdě. »Ve Francii se nevyplatí vařit, protože doma připravené jídlo přijde na stejné peníze jako v levnější restauraci. My jsme se ženou po příchodu do Paříže byli pro naše známé nepochopitelní. Uvařili jsme třeba bramboračku nebo upekli vepřové a oni se nás ptali - to je výborné, kde jste to koupili?« líčí módní fotograf Goran Tačevski. Francouzka je prostě zvyklá žít »venku«. To znamená zajít si na oběd - od dvanácti do dvou hodin se ve Francii obědvá - ale také na večeři do brasserie či bistra (klasické restaurace jsou přece jen drahé), kde si dopřeje ryby, těstoviny nebo jen zeleninový salát a trochu červeného vína.