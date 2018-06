Proč bohatí prodávají i vlastní děti?

Honorář za roli pro Catherine se pohybuje nyní tak okolo deseti milionů, jejího muže si produkce cení ještě víc. Kontrakt s kosmetickou firmou Elizabeth Arden vynesl Zetě-Jonesové osm milionů dolarů. To je jen zlomek všech příjmů. Psalo se, že za smlouvu na devět nových filmů čeká herečku téměř sto milionů dolarů...

Douglasova rodina má však také obrovské náklady. Luxusní domy, auta, oblečení. Jen za chůvu pro prvorozeného syna platila Zeta-Jonesová měsíčně přibližně sto tisíc dolarů!

Proč slavný pár prodává i fotografie z vlastní svatby a snímky svých dětí? Je v tom nouze nebo nenasytnost?

Nedávno manželé vyhráli tvrdou právní bitvu o 800 000 dolarů s magazínem Hello!, který zažalovali za neoprávněné zveřejnění svých svatebních fotografií.



Fotky vyšly tři dny předtím, než s oficiálními snímky zaplavil novinové stánky časopis OK!. Ten za ně Douglasovi a Zeta-Jonesové více než půl druhého milionu dolarů (asi 54 milionu korun).



Manželé se nedovolenými snímky cítili hluboce zraněni. Do podezření upadli jejich přátelé i příbuzní, než se vyjasnilo, že pachateli jsou profesionální fotografové.



Hello! od začátku popíral obvinění s tím, že mu byly snímky nabídnuty na otevřeném trhu a měl právo je zveřejnit. Kromě něho byla žalována také španělská mutace Hola SA, Junco a fotograf Philip Ramey.

Manželé se snažili zablokovat zveřejnění neautorizovaných fotografií, soud však jejich žádost zamítl a řekl jim, že pokud chtějí, mohou usilovat o odškodnění.

"Nepustili se do soudního řízení pro peníze. Prostě nechtěli, aby fotografie pořízené bez jejich vědomí byly zveřejněny," hájil manžele advokát.

Douglasovi nejsou žádnou výjimkou

Také krásná Claudia Schiffer, která se od narození dítěte zdržuje s manželem britským filmovým producentem Matthewem Vaughnem na sídle Coldham Hall blízko Londýna, prodala první fotografii malého syna magazínu GALA.



Nejfotografovanější modelka na světě měla dokonale promyšlenou i vlastní svatbu. Obřad se konal v Anglii za zavřenými dveřmi s vyloučením veřejnosti. Po celou dobu ceremoniálu i slavnosti platil naprostý zákaz fotografování i filmování. Claudia totiž prodala autorská práva na svatební fota britskému časopisu Hello!, a to za nepředstavitelnou sumu - 720 tisíc euro (zhruba 21,6 milionu korun)!

Připomeňmě, že stejným způsobem svou svatbu zpeněžili také například Victoria a David Beckhamovi či herečka a zpěvačka Barbara Streisandová.

Zcela opačně však zareagoval herec Russell Crowe, který naopak nabídku k prodeji fotografií ze své svatby s Danielle Spencerovou odmítl. K tomuto kroku se rozhodl právě poté, co viděl, v jaký skandál se proměnila obdobná nabídka pro Catherinu Zeta-Jonesovou a Michaela Douglase.

Skandál, který vypukl kvůli tak poměrně jednoduché záležitosti, vedl Crowea k jednoznačnému závěru a raději oželel nabízenou částku 2,25 milionu dolarů.

Prodané svatby po česku

Ale nemusíme chodit daleko. Také u nás si populární umělci občas rádi hrají na světové celebrity. Stačí si vzpomenout na nedávnou svatbu zpěvačky Heleny Vondráčkové s podnikatelem Martinem Michalem. Také oni záběry ze své svatby šikovně prodali bulvárnímu deníku, týdeníku a soukromé televizní stanici.



Bylo však nutné provést mnoho bezpečnostních opatření. Do poslední chvíle tajili místo obřadu, ale až na druhý pokus. Původně se měla stát místem manželského slibu kaple zámku Štiřín, avšak po prozrazení bylo místo změněno - na hrad Karlštejn.



Po obřadu se novomanželé přestěhovali jen o pár set metrů dál, do restaurace Pod Dračí skálou. K nim se připojily asi dvě desítky hostů, které přivezl speciální autobus. Svatební veselici pak novomanželé uspořádali pro tři stovky pozvaných hostů v luxusním S-klubu v Řitce.



Nevěsta s ženichem bezpečnostní opatření vyhlásili už dopředu. "Proto, abyste se mohli cítit uvolněně a spokojeně, jsme podnikli řadu opatření. Prosíme vás tedy o pochopení, kdy u vchodu do S-Clubu musíme provést důkladnou kontrolu pozvánek, a tím zabránit vniknutí nezvaných osob," psali v dopise hostům snoubenci, kteří se snažili, aby draze prodané snímky měla pouze ta správná média.