Problémům v bytě se má předcházet

Žít v jednom bytě se starým nebo postiženým člověkem bývá někdy stejně obtížné jako vytvořit fungující politickou koalici. Co vyhovuje jednomu, nemusí stačit druhému. Společné bydlení je proto hlavně o toleranci. Ta se však snadněji dodržuje v případě, když si k ní již předem vytvoříte dobré podmínky.často stává koupelna. Hrozí zde nebezpečí v podobě pádů, zejména při vstupování a vystupování z vany, ale také opaření, protože starší lidé mívají potíže s motorikou. Dveře na toaletu i do koupelny by měly mít šířku minimálně osmdesát centimetrů. Na záchod s dveřmi širokými jen 60 centimetrů - což je bohužel běžně používaná šířka - se občas špatně vstupuje i lidem naprosto zdravým, osobám s nadváhou, starším či pohybujícím se o holi nemluvě.Nejlepším způsobem, jak zabránit opaření, je pořídit si do koupelny termostatickou baterii. Na ní si totiž můžete teplotu vody předem nastavit. Doporučená je 38 stupňů Celsia, ale zimomřiví lidé si mohou dopřát o nějaký ten stupínek více. Tím, že si nemusíte pracně "míchat" teplotu vody, ušetříte navíc přibližně třetinu až polovinu vody. Náklady na baterii se vám tak vrátí během jednoho až tří let, ceny se totiž pohybují od necelých pěti do dvanácti tisíc. Do sprchového koutu je ideální takzvaná podomítková baterie. U ní totiž nemůže dojít k nežádoucí manipulaci, a tím ke změně teploty. Navíc zabírá minimum místa. U podomítkové baterie vystupuje ze zdi "pracovní" část veliká asi jako ruka a hluboká sotva deset centimetrů, u klasické pákové baterie musíte počítat s 15 až 16 centimetry. U umývadlových baterií by měl postačit takzvaný omezovač průtoku a omezovač teploty, díky němuž se neotevře celý průchod vody. Jednak se tak šetří spotřeba vody, jednak se tímto způsobem lze chránit před opařením. Tyto baterie lze pořídit již v cenách kolem 2500 korun a výš.Představa pádu v koupelně děsí zdravého, natož starého člověka. Potřebuje nutně oporu, což znamená zejména madla. Při jejich instalaci u vany je třeba vědět, že mají být ve vodorovné nebo svislé poloze, nikoliv našikmo. V takovém případě se totiž "rozkládají" síly a obtížněji se vstává. Pokud je to jen trochu možné, je vhodnější doplnit koupelnu o sprchový kout, kam lze vstoupit s mnohem menším rizikem než do vany. Koupit lze už dokonce i mělké sprchové vaničky, kam je možné bez obtíží zajet i na invalidním vozíku. V každém případě se však vyplatí instalovat do sprchového koutu sklopné sedátko. Někteří starší lidé si však na ztrátu vany zvykají jen obtížně nebo ji rovnou odmítají. Pak záleží na rozumné domluvě. Navíc je pravda, že zejména v sedací vaně mohou starší lidé využívat bylinkové koupele a oleje, které jim pomáhají ulevit od některých neduhů. Řešením pak může být takzvaná víceúčelová vana, novinka patentovaná pro Českou republiku. Tato "rodinná" vana má sloužit celé rodině, tedy i starším lidem nebo jedincům s omezenou pohyblivostí. Akrylátový výrobek odpovídající rozměry běžné panelákové vaně totiž nabízí díky rozšířené části okraje bezpečné vstupování i vystupování z vany. Stupňovité úrovně dna - novinka může sloužit jako "lehátko" i jako sedací vana - pak umožňují vstávat bez větší námahy. Protiskluzová úprava usnadňuje sprchování vestoje a snižuje nebezpečí úrazu. Do víceúčelové vany za 15 tisíc, kterou může využívat celá rodina, lze instalovat i hydromasážní systém. Ten stojí také 15 tisíc korun, vzduchová masáž pak přijde na 10 tisíc. Podle toho, zda si nechá zákazník vanu namontovat od výrobce či nikoliv, je třeba k ceně připočíst pět či dvacet dva procent DPH.Pro klidný společný život bývá důležité dobré osvětlení bytu včetně chodeb a příslušenství. S věkem se zrak zhoršuje. Pak člověk dokáže zakopnout o schod, o němž už ví třicet let. Výměna šedesátiwattové žárovky za "pětasedmdesátku" stojí pár korun - a přitom dokáže divy. Je zbytečné se zlobit na starého člověka, kterému občas něco vypadne z ruky. Mnohem lepší je zapomenout na některé choulostivé materiály a pořídit si do bytu ty, jež se snadno udržují. Koberce se speciální úpravou jsou ostatně tak odolné vůči nečistotám, že si můžete dopřát irůžovou barvu. Metr čtvereční této speciální úpravy s označením Guardsman vás u koberce přijde asi na 150 korun, podobně lze chránit ičalouněný nábytek. Řešením bývají isnímatelné potahy. Důležité je také používat nábytek, z něhož se snadno vstává, například židle s područkami nebo postele se zvýšenou lehací plochou. Těm, kteří v posteli tráví dost času, přijde vhod polohovací rošt a servírovací stolek na jídlo, s nímž lze "zajet" k lůžku tak, aby jej bylo možné použít jako jídelní stolek. Na trhu je dnes dokonce speciálně vyráběný nábytek Stina od Aska pro starší a méně pohyblivé občany. Jde o skandinávskou produkci, která dodržuje velmi přísná pravidla. Nábytek nemá žádné ostré hrany, aby nemohlo dojít ke zranění ani třeba při pádu. Vyrábí se v retro stylu v příjemných tlumených barvách, které podle bohatých skandinávských zkušeností vyhovují starším lidem nejvíce. Snímatelné potahy pak usnadňují údržbu.