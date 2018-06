Problém? Běžte spát.

Jsou popsány případy, kdy se člověku ve snu zjevilo správné a jedinečné řešení něčeho, s čím se už dlouhou dobu mořil. V roce 1865 se například A. Kekulemu zdálo schéma benzenového okruhu. Matematické objevy ve snech pomohly takovým velikánům, jako byli René Descartes, C. Gause...

Rakušan O. Loewi obdržel Nobelovu cenu za vynálezy v oblasti chemických procesů při přenosu nervových impulsů. Řešení se mu dostavilo ve snu. A to nadvakrát. Po prvním snu pak ráno své noční poznámky nerozluštil, ale další noc se mu sen se správným řešením opakoval. Vstal a v klidu vše krasopisně zaznamenal. Ve dne podle toho úspěšně provedl pokusy, čímž snové zážitky prokázal.

Také Mendělejev si periodický zákon a jeho grafickou podobu "vysnil".

I Rafael prý svoji Madonu namaloval nejprve ve snu a posléze ve skutečnosti.

Melodii hlavního motivu koncertu b - moll vymyslel P.I. Čajkovskij na podlkadě snu.

O tom, proč sny pomáhají vyluštit to, co se za bdění nedaří, anebo že mohou předem zvěstovat, co se v člověku odehrává, se bádá. Zatím se neví, proč tomu tak je.

Již v Antice byli filozofové přesvědčeni, že některé ranní sny mohou, podobně jako úsvit, ohlašovat nový den s hloubkou a jsností, o níž bdělost nemá ani ponětí. Zdůrazňovali, že je lidské duše ve snu citlivá na to nejjemnější chvění.

Aristoteles kdysi prohlásil: "Tak, jako po vodě se vlny rozbíhají do šíře a brzy rozkmitají celou hladinu, tak i ve snu ty nejslabší podněty nakonec rozvlní celé zrcadlo duše."