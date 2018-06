Pro vztah nejsem úplně ideální, říká Lucie Vondráčková

"Hodně jsme si rozuměli a byli jsme si hodně blízcí. Ale někdy je to špatně načasovaný, takže to prostě nevyjde, to tak v lásce asi je," řekla iDNES.cz Vondráčková.

Zpěvačka zároveň vyvrátila spekulace, že by se s Vernerem rozešla kvůli nefungujícímu sexu, jak se před nedávnem psalo v médiích. "Psalo se toho strašně moc a nic z toho nebyla pravda. Nikdo nic nevěděl, protože my o tom neradi mluvíme," přiznala.

I když vztah mladé zpěvačky a krasobruslaře nevyšel, oba zůstali i nadále přáteli. Tomáš dokonce účinkuje v klipu Lucie s názvem Tenkej led.

"Nápad byl vzájemný, protože jsme si byli sympatičtí jako lidi. Já to tak mám, že když oslovím lidi ke spolupráci na desku, tak to jsou zároveň moji kamarádi a musí mi být nějakým způsobem blízcí. Neuměla bych udělat písničku s někým, kdo je sice populární, ale nemá se mnou nic společného," tvrdí Lucie.

Zpěvačka v nejbližších dnech odcestuje do Ameriky, kde se hodlá věnovat studiu angličtiny. V Los Angeles se však setká i s Tomášem Vernerem. "Jedu se podívat na mistrovství světa," prozradila Vondráčková.

Zpěvačka je sice v současnosti bez přítele, nešťastná však není. Podle jejích slov možná na ideální vztah ještě sama není vyzrálá.

"Potkala jsem v životě několik ideálních kluků, ale možná je to v tom, že já ještě nejsem úplně ideální. Myslím, že ideální je vždycky ten, koho potkáte ve správnou chvíli na správném místě a je jedno, jestli to trvá dva měsíce nebo dvacet let. Ale když si předáte to, proč jste se měli potkat, tak to je to ideální spojení aspoň na chvilku a za to má být člověk vděčný," uzavírá Lucie Vondráčková.