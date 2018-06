Pro výchovu dětí zůstává stále nejlepší manželství

V současné době je v Británii téměř 40 procent narozených dětí nemanželských, zatímco před patnácti lety to byla jen pětina. Avšak téměř 20 procent rodičů, kteří nebyli před

narozením dítěte oddáni, vstoupí rok po narození potomka do manželského stavu. A pět let po narození dítěte se tento počet zvyšuje již na 40 procent.

Podle statistických údajů klesá v uplynulých letech v Británii také počet rozvodů. Na tisíc obyvatel, kteří v minulosti uzavřeli sňatek, připadá nyní britských ostrovech třináct rozvedených.