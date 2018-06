Úklony, nejlépe se zátěží v rukou, jsou jedním z mála cviků, které vedou ke štíhlejšímu pasu. "Provádějte je nejprve pomalu, teprve až zpevníte tělo, můžete přidat na rychlosti, případně na váze činek," radí cvičitelka Eva Kubáňová.Druhým účinným cvikem je rotace pasu. Ruce jdou z předpažení a zapažení obloukem dolů do připažení a znovu do předpažení a zapažení, přičemž se jejich pozice vymění. O rychlosti a váze závaží platí totéž co u prvního cviku.