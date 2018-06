Pro sprosté slovo nejde Nicole nikdy daleko

Nicole Kidmanová a režisér Baz Luhrmann Nicol Kidmanová na festivalu v Cannes Nicole Kidmanová a Tom Cruise Nicole Kidmanová Nicole Kidmanová přijíždí na MFF Benátky Nicole Kidmanová - nejhezčí nohy Režisér Alejandro Amenabar s herečkou Nicol Kidmanovou na 58. MFF v Benátkách

"Na mé ostřejší vyjadřování mě upozorňovalo již nespočet kolegů. Především při natáčení snímku Moulin Rouge jsem si zřejmě hodně často pouštěla pusu na špacír. Ve skutečnosti si ale myslím, že to se mnou nebude zase tak špatné. V soukromém životě si zanadávám jen velmi zřídka. Asi si stačím svou energii vybít v práci a na veřejnosti," svěřila se rusovlasá Australanka.Jak sama Nicole připouští, své občasné až příliš hrubé chování k okolí si uvědomila díky svému ex-manželovi Tomu Cruiseovi. "Tom mi vždycky říkal, že mám brát v potaz svou životní situaci. Člověk sice může být v určitou chvíli tak naštvaný, až kolem sebe začne chrlit nadávky a urážky. Jakmile se ale uklidním, všeho lituji. Můj bývalý manžel mě pokaždé včas upozornil, že mám ve stavu deprese začít myslet na děti a na štastný život, který vedu. A na mou duši, většinou to pomohlo," dodala Nicole.Jako jeden z nejhorších zážitků a zároveň důkaz své občasné psychické nepohody herečka uvádí incident, který se jí přihodil v Londýně. "Seděli jsme s Tomem v restauraci. Zničehonic k nám přiskočil fotograf a začal fotit naše děti. Docela sprostě jsem mu vynadala. Tom ale zachoval chladnou hlavu, sáhl po mobilu a zavolal nejdříve majitele a pak policii," konstatovala Nicole.O tom, kdo ji bude krotit po rozchodu s Tomem, se ale Kidmanová již nezmiňuje. Po úspěšném účinkování ve snímku Moulin Rouge je jedna z nejmedializovanějších hereček v současné době zaměstnána propagací a přípravou hned tří snímků - The Others, The Hours a Dogville.