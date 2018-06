Pro slavného fotografa se svléklo přes pět tisíc Australanů

"Homosexuálové a heterosexuálové si měli lehnout nazí vedle sebe, abychom mohli ukázat, že Australanům záleží na vytváření společnosti, která je svobodná a tolerantní," řekl Tunick agentuře AFP. Fotograf, který proslul fotografováním hromadných aktů na veřejných prostranstvích, vyjádřil velkou radost také nad tím, že mohl jeden ze svých nápadů realizovat právě před jedinečnou budovou Opery.

Své nadšení neskrývali ani někteří účastníci. "Už nikdy asi nebudu mít možnost se něčeho podobného zúčastnit, takže stojí za to odhodit na chvíli zábrany," uvedl devatenáctiletý student Art Rush, jeden z účastníků focení. "Vůbec v tom není nic sexuálního, je to spíš něco naprosto přirozeného a lidského," dodal Rush.

Když Tunick do Austrálie přiletěl, vyjádřil přání vyfotit víc než dva tisíce naháčů. "S dvěma tisíci lidmi už jsem pracoval víc než desetkrát nebo patnáctkrát, takže by bylo skvělé překonat ty dva tisíce a myslím, že se to tady stane," řekl fotograf. Aby dobrovolníky nalákal, předvedl servírování sushi na nahých tělech.

VIDEO: Americký fotograf poobědval z těl nahých modelů

Spencer Tunick se fotografování hromadných aktů věnuje již od konce osmdesátých let. Dosud největší počet naháčů se při jeho akcích sešel na ústředním náměstí v Mexico City. Bylo jich 18 tisíc. Nedávno také fotografoval 600 nahých těl na ledovci ve Švýcarsku.