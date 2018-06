Pro Paraple nakonec běžel i Zdeněk Svěrák

Podle zprávy členky předsednictva Centra Paraple Štěpánky Antošové, vynesl první ročník Běhu pro Paraple vozíčkářům 169.952 korun.



Do soutěže se mohl přihlásit kdokoliv, kdo měl chuť závodit v pětatřicetistupňovém horku na trase 100 a 800 metrů. Soupeři předem uzavřeli sázku, kterou zaplatil ten, kdo běh prohrál. Stejně jako výhry běžících, přibývaly na konto paraplegiků i výhry diváků, kteří si na jednotlivé dvojice vsadili.



Nejmenší sázka byla ve výšce sto korun, ale běžci rozhodně netroškařili a minimum důrazně překonávali. Objevila se i dvojice, která na svou výhru vsadila deset tisíc korun.

Běželi manželé, kamarádi, přítelkyně, rodiče s dětmi… Doubravka Svobodová soupeřila dokonce se svým psem, který zpočátku diváky mátl jménem magistr Josef Cína. Nebylo přitom důležité, kdo z dvojice vyhraje a v závěru tratě se mnozí chytali za ruce a rychlejší táhl pomalejšího.



Jako první běžel majitel sázkové kanceláře Fortuna Michal Horáček proti svému profesnímu soupeři ze Sazky Janu Prádlerovi. Prohru pětadvacet tisíc korun složil nakonec přímo do rukou Zdeňka Svěráka finanční ředitel Sazky.



Běh komika Petra Novotného by byl předem jasný, kdyby jeho soupeř, Jan Vančura, neběžel pozpátku. Petr Novotný ho předběhl jen o kousek.

„Věřil jsem, že vyhraju i takovýmto způsobem, protože vím, jak Petr běhá na tenise,“ přiznal Jan Vančura, a dodal, že přecenil své síly.

„Je fakt dobrý, běžel jsem na hranici svých možností,“ reagoval uznale Novotný.

Původní sázka obou byla pět set korun, ale protože se běh Vančurovi zalíbil, odevzdal Zdeňkovi Svěrákovi na konto Paraple jednou tolik. Petr Novotný následoval jeho příklad, vzhledem k tomu, že se cítil být poražen morálně.



O tisícovku běžel Jan Ruml proti svému dřívějšímu tiskovému mluvčímu Martinovi Fendrychovi. Zvítězil jen o prsa.

Jan Ruml si pak závod zopakoval, i když tentokrát na vozíčku, proti svému kamarádovi, vozíčkáři a herci, Janu Kašparovi. Téměř se převrhl, pořádně se zadýchal, ale i přes všechnu svoji snahu dojel až jako druhý.

Běžely také týmy Mladé fronty Dnes a Reflexu. Své síly změřili i herci vozíčkáři Jan Potměšil a Jan Kašpar.



Nakonec běžel i samotný Zdeněk Svěrák, který sice dřív s touto myšlenkou koketoval, ale ještě před začátkem Běhu pro Paraple tvrdil, že se závodu musí vzdát, protože má potíže s kolenem.

Atmosféra udělala své a představitel role Járy Cimrmana neodolal nabídce svého kamaráda Jaroslava Uhlíře, kterého pak v běhu o pět tisíc korun porazil.

„Já blbec jsem mu to hloupě navrhl. Prohrál jsem jen proto, že je dlouhonohý a nebylo to o moc,“ chlácholil sám sebe Uhlíř.



Během celé akce hrály populární české kapely jako například Šlapeto, Ivan Hlas a Chinaski, V.I.P a další. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř zazpívali své oblíbené písničky pro děti- Dělání nebo Není nutno… Návštěvníci měli šanci vyzkoušet si, jak se ovládá elektrický vozík.



Centrum Paraple chce pomáhat především lidem, kteří se po úrazu s poraněním míchy ocitli na vozíčku. Svaz paraplegiků jej otevřel v roce 1994 s pomocí Zdeňka Svěráka. „Když můj kamarád z divadla, Honza Kašpar, spadl ze stromu a přestal chodit, věděl jsem , kde je moje místo,“ vysvětluje Zdeněk Svěrák jak se k Centru Paraple dostal.