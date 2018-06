Pro mlsouny je tu špek v čokoládě!

Čokoláda je velmi sladká a špek je podle reportéra agentury AP něco slaného podobného svou konzistencí těstu. Tyčinka je zabalená do červeného obalu, na kterém je zobrazen ukrajinský kozák s knírem žvýkající kousek špeku.

Z vtipu se stal prodejní trhák

Mluvčí firmy AO Odessa, která tuto pochoutku vyrábí, řekl, že tyto antizdravotní tyčinky byly nejdříve vtipem. V Kyjevě však velmi rychle zmizely z prodejních pultů. Jak dodává, pravděpodobně si je koupili zejména zákazníci se stejně zdravým způsobem humoru nebo stejně zdravou chutí.



Myšlenka, která stojí v pozadí uvedení této sladkosti na trh, je typicky ukrajinská a je spojená s vtipem. Tradiční ukrajinská svačinka se totiž nazývá "salo" a je to nasolený vepřový špek, ke kterému se zpravidla pije vodka a jedí kyselé okurky. Tento zvyk je na Ukrajině velmi oblíbený zejména mezi staršími lidmi, ale není příliš populární mezi mladými.

Ukrajinský hit asi nebude favoritem v Americe

I když je špek obalený v čokoládě, tak ve Spojených státech to asi neprojde.

"Ozývají se i hlasy proti," říká Scott, který pracuje jako manažer jedné chicagské firmy vyrábějící sladkosti. "Avšak stejně se domnívám, že to nebude příliš velký hit. Nikdo přece nebude jíst vepřové obalené v čokoládě," tvrdí Scott. Většina čokoládových tyčinek, které se vyrábějí v jeho firmě, obsahuje asi 10 gramů tuku. Kolik obsahuje tuku "Špek v čokoládě", nechtěl Scott ani odhadovat.

Susan Smithová, mluvčí asociace amerických výrobců čokolády, byla ještě méně nadšená a vypadala prý spíš jako, že se jí tyčinky hnusí. "Většina toho, co obalujeme v čokoládě, jsou pochoutky, které mají lidé rádi i samostatně," říká Smithová. "Já mám ráda třeba jahody polité čokoládou. Špek v čokoládě nevypadá, že by mnoho Američanů mohlo jíst," prohlásila Smithová a dokonce vyjádřila pochybnost, že by nějaká západní firma o tuto pochoutku projevila zájem.