Pro mlsné jazyky

Španělská paellaVynikající pochoutka, nazvaná podle speciální pánve, na které ji lze připravit, je efektní i na pohled. Na 4 porce je třeba předem na pánvi orestovat 100 gramů kuřecího masa. Na rozehřátém oleji pak osmahnete dvě nadrobno nakrájené cibule, přidáte nakrájené dvě červené a dvě zelené papriky, na plátky nakrájených pět stroužků česneku a dostatek čerstvých zelených bylin, v nejlepším případě tři lžíce nasekané pažitky, snítku celerové natě, po lžíci nasekané petrželky, kopru, máty a bazalky. Ochutíte trochou ostré papriky, solí a pepřem podle chuti a promícháte. Pak přidáte kuřecí maso, 200 gramů konzervovaných mušlí bez nálevu a 100 gramů mražených krevet. Záleží na vašem vkusu, jestli i 100 gramů klobásy nakrájené na kostičky. Podlijete sklenicí bílého vína a půllitrem vývaru z masoxu a přidáte 350 gramů spařené rýže. Dusíte pod pokličkou asi 20 minut - ne déle, aby se rýže nerozvařila. Na závěr ozdobíte plátky rajčat.V Řecku nebo na Kypru je možné strávit příjemný večer u stolu, na kterém se střídají na malých miskách nejrůznější lahůdky - bývá jich dvanáct, ale také pětadvacet. Tento původně arabský způsob stolování se nazývá meze a jeho tradiční součástí bývají i různě upravené chobotničky. Na víně chutnají zvlášť dobře. Asi půl kilogramu masa lépe z několika menších chobotniček - nakrájíte na dvoucentimetrové špalíčky a vložíte do hrnce spolu s rozpáleným olivovým olejem a cibulkou. Vše osmahnete a pak po troškách podléváte vínem, až se vytvoří pára. Stačí jedna menší sklenka. Zalijete dvěma lžícemi zředěného rajského protlaku, osolíte, opepříte, přidáte hrst rozinek, kousek celé skořice, trochu strouhaného muškátového oříšku, zelenou petrželku a na plátky nakrájené dva stroužky česneku. Přikryjete a necháte vařit asi 20 minut. Pak podlijete trochou vody a dusíte, dokud chobotnice nezměkne. Po odpaření vody vznikne hustá šťáva.Z Istrie a vlastně z celého Chorvatska si lze přivézt inspiraci k přípravě plněných sépií čili olihní. Bílá tělíčka s chapadly a kapsou koupíte zmrazená v různých velikostech. Chapadla nasekáte na kousky a kapsu naplníte podle své fantazie, například nádivkou, kterou tvoří strouhanka, čerstvá petržel, olivový olej, česnek a bílý pepř, dušenými houbami anebo směsí nasekaných chapadel, rýže, cibulky, česneku a petržele. Jindy můžete vložit do každé "kapsičky" kousek tvrdého sýra, nejlépe ovčího, zabaleného do plátku pršutu nebo šunky. Olihně pak naskládáte na vymaštěný pekáček a pečete v předehřáté troubě na 200 stupňů asi půl hodiny.