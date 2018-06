Pro Hollywood je Julia světice a Jackie drbna

Jackie přímo tvrdí: "Pokud jste si všimli, tak mezi jejími muži není nikdy žádná delší pauza. Všem je jasné, že pokaždé, když se Julia někde objeví, stane se v ten moment královnou celé akce. Každý bude vždy dělat to, co si ona bude přát. Jak může muž v něčem takovém žít? A potom, vždyť ona se bude vždy setkávat s ještě atraktivnějšími a atraktivnějšími muži. A z toho se časem stane něco jako zvyk.Takže jednoduše přechází z jednoho vztahu do druhého. Je to taková ta žena, které má rád George Clooney, takzvaná dívka k pohrání si."Ovšem většina osazenstva Hollywoodu je výroky Jackie Collinsové doslova šokována. Vylévat si zlost na Julii, která nedávno věnovala dva miliony dolarů pro poškozené teroristickým útokem na Spojené státy, to nikomu nevoní.Jeden nejmenovaný producent prohlásil: "Jak to Jackie myslela? Jaképak prohřešky v minulosti, když zrovna teď je Julia chápána ve světě filmu jako Matka Tereza. Nastala doba, kdy by se lidé měli dávat dohromady a ne chrlit nadávky a pomluvy z osobní nenávisti zrovna o milostném životě jiné ženy, aby tím zvýšili vlastní prodejnost nějaké brakové knížky."