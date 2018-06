Pro charitu bych se svlékla, připouští Kuchařová zahalená do promítací látky

Focení propagačních materiálů proběhlo v pražském Studiu 55, autorem fotografií je Martin Kámen, který se snažil zachytit výjimečnost projektu, v rámci kterého proběhne za dva měsíce v říčanské Galerii Kotelna i dražba šatů potištěných obrazy a fotografiemi z galerie.

"Chtěl jsem, aby ten snímek vypadal čistě a působivě. Navíc kopíruje i scénu, kterou jsme na art show navrhnuli," uvedl Kámen, který je jedním z tvůrců projektu.

Zajímavostí je, že Kuchařová byla v látce zcela nahá. Stud se ale kupodivu vůbec nedostavil. "Nebylo to o nic odvážnější, než focení plavek, ke studu tedy nebyl důvod," vysvětluje Miss World a zakladatelka nadace Krása pomoci. Připouští, že by se kvůli charitě dokázala svléknout úplně, tedy za předpokladu, že vše bude decentní. "Záleží na mnoha okolnostech a detailech, které by se musely dopředu jasně vyspecifikovat," doplňuje.

Host velkolepé show

Taťána Kuchařová se nyní přesouvá do Paříže, kde ji čeká největší kadeřnická událost roku - Frank Provost show. Coby host se tu setká s řadou známou osobností. Dění bude sledovat redaktorka Revue iDNES.cz.

"Akce se zúčastním po boku osobností jako je Carla Bruni, Sharon Stone nebo Caludia Cardinalová. S touto show spolupracuje moje nadace, kterou zde hodlám detailněji představit."

Taťána Kuchařová a Lane Carlson

A jen co dokončí povinnosti v Evropě, prakticky se otočí na podpatku a zamíří za Velkou louži do New Yorku. "Tady budu zakládat pobočku nadace Beauty of Help USA," objasňuje Kuchařová, která zde bude pobývat po boku partnera Lana Carlsona, s nímž randí již rok.

"Vztah se vyvíjí úžasně. Jsem šťastná, úspěšná a zamilovaná. Co víc si přát?" uzavírá Taťána Kuchařová.