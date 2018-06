Příznivci erotiky si přijdou na své

16:06 , aktualizováno 16:06

Sex je přitažlivý – to je jasné. Nejen pro radost, ale také jako dobrý kšeft. Jinak by nemohl mít stále větší úspěch veletrh Erotika Sex, který mohou příznivci erotiky navštívit už pošesté. Kromě osvědčených programů jako strip show, lesbo show, travesti show skupiny Screamers, live show, se představí celá řada zahraničních účinkujících. Letošní novinkou na veletrhu budou soutěže Mr.Strip - amatér a Miss Maxiprsa.

Na záběry z erotické show se podívejte do rozsáhlé fotogalerie.