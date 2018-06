Přiznání zpěvačky Pink: Jsem i na holky

Zpěvačka vedle sebe potřebuje chlapa. Nechala se slyšet, že je lesbou jen na částečný úvazek. Nechce tedy následovat příklad herečky Lindsay Lohanové, žijící se Samanthou Ronsonovou.

"Nejsem lesba, takže bych zaručeně nemohla zkusit vztah se ženskou. Neříkám, že jsem neexperimentovala, ale miluju muže natolik, že je to pro mě trvalá věc," tvrdí devětadvacetiletá hudební diva.



Pink s manželem Careyem Hartem

V půlce letošního února zpěvačka oznámila rozchod s manželem Careyem Hartem. Teď se však k sukničkáři, který ji podváděl takřka od svatby, zřejmě vrací. I ona si ovšem prožila menší románek s kytaristou Toddem Morsem ze skupiny Juliette and the Licks.

Manželství se tedy nyní snaží zpěvačka zachránit. Přece jen spolu s Careyem byli sedm let. A je to zřejmě i proto, že - jak sama uvedla - netušila, jak moc jí bude chybět "manželův penis".

Americká zpěvačka, vlastním jménem Alecia Moorová, nyní slaví úspěch se singlem So What. Je to teprve podruhé v její kariéře, co se vyšplhala do čela britského hudebního žebříčku. Aktuální skladba So What je předzvěstí alba Funhouse, jež se má na pultech objevit tento měsíc.