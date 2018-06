Přiznání Vojtkovy milenky: Nejsem možná poslední Pepova ženská

"Nejsem jasnovidec ani pánbůh, abych řekla, že to ustojím. Teď je nám spolu dobře a já si to chci užít i přes všechny intriky, problémy, pomluvy a nepravdy, které se dějí. Nemá cenu s tím bojovat, ale poprat se s tím musím. Svědomí mám čisté, pravdu nikdo nechce slyšet a ani ji nechci říkat. Je to pro mě osudová záležitost, takhle to mělo být," říká Skrčeská.

Krizi jejich vztahu, o které se začíná v kuloárech šuškat, popírá, nic údajně neví ani o plánované svatbě, která už také byla v médiích na přetřesu. "Jsou to všechno bláboly," tvrdí. Z tisku se také dozvěděla, že by se měla alternovat v připravovaném muzikálu Adéla ještě nevečeřela se zpěvákovou dosud ještě manželkou Libuškou a potkávat se s ní v Kleopatře. Není tajemstvím, že obě tanečnice, které byly donedávna nejlepšími přítelkyněmi, se dnes nemohou vystát. Vjedou si po prázdninách do vlasů, nebo situaci ustojí jako dámy?

Libušce nebudu dělat problémy

"Mám toho za sebou za poslední čtyři měsíce tolik, že je mi opravdu úplně jedno, co se stane dál. Tahle situace se ale nebude opakovat poprvé, Libuška se už kdysi v divadle potkávala s bývalou partnerkou Pepy Sabinou Laurinovou. Myslím si, že kontakt mezi námi bude samozřejmě co nejmenší, ale já nebudu dělat nějaké problémy. Je to život, takhle to je. Tancování je pro mě práce a tím je to dané," dodává tanečnice.



Libuše Vojtková se synem Matyášem

Zatím mají všichni před sebou téměř dva měsíce volna, milenci za sebou oslavu rockerových narozenin - 21. června bylo zpěvákovi Kabátů třiačtyřicet. Slavilo se s nejbližšími a také se synem Vojtka z prvního manželství, kterému bylo jedenadvacet. Pepa Vojtek mladší se rozhodně nepotatil, studuje na Karlově univerzitě v Praze humanitní vědy a úspěšně prošel prvním ročníkem. Jak prozradil jeho pyšný otec, dělá angličtinu a jednou by chtěl být překladatelem.