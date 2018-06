Přiznání svůdníka Daniela Hůlky: v náručí měl stovky žen

Hůlka měl obzvlášť veselou a provokativní náladu při jubilejním stém uvedení muzikálu Baron Prášil, v němž hraje hlavní roli. Pod střechou Divadla Hybernia tak vznikly fotky, které možná budou muset jejich aktérky doma vysvětlovat.

Sabině Laurinové totiž její kolega například při focení osahává zadeček, svou exmanželku Libuši Vojtkovou zase častuje všeříkajícími pohledy. Zřejmě si byl jistý, že v publiku nesedí jejich partneři, Laurinové Karel Kameník a Vojtkové Marian Vojtko.

Daniel Hůlka a Sabina Laurinová

"Bylo to nevinný, Sabinu jsem z legrace do zadku štípal a s Libuškou máme teď fajn přátelské vztahy a jsem za to rád," hájí se Hůlka. Verši své role Barona Prášila, se kterým má prý mnoho společného, pak tajuplně dodává: "Náručí mojí prošly možná stovky žen, zatímco k stáří chvátal čas, přiznávám, že mě baví být právě tím, čím jsem…"

Jestli si troufne flirtovat i s Helenou Vondráčkovou, která do muzikálu nastupuje a ona mu to bude trpět, se teprve uvidí. Slavná zpěvačka v každém případě ráda přijala nabídku producenta Oldřicha Lichtenberga zhostit se role Evelíny, kterou bude alternovat s Kateřinou Brožovou, Martou Jandovou a Hankou Křížkovou.

Pilně zkoušet texty, herecký projev, choreografii a v neposlední řadě i kostýmy začala již od 29. září. Publiku, které tuto inovaci jistě s nadšením přivítá, se na divadelních prknech poprvé představí 21. října.