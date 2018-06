Přiznání Nely Boudové: na škole bojovala s Vinklářem

"Josef Vinklář nepatřil k mým nejoblíbenějším profesorům, bylo to s ním těžké a já s ním hodně bojovala," přiznává Boudová. "Je fakt, že jsem měla svoji hlavu a byla jsem v té době asi taky hodně svérázná. Na druhou stranu mě právě on posunul nejdál, nějakým způsobem mě totiž vyburcoval k určité aktivitě. Myslím si, že někdy jsou negativní zkušenosti pro život dobré právě v tom, že vás někam posunou."

Setkání s Josefem Vinklářem při práci po deseti letech prý nebylo jiné. "Vyzařování bylo stejné jako na škole, zase jsme si nesedli. Jako herce jsem ho ale vždy velmi respektovala," dodává Boudová. Ráda naopak vzpomíná na spolužáky Mahulenu Bočanovou, Terezu Brodskou nebo Martina Zounara. S tím se mimochodem bude vídat v seriálu Velmi křehké vztahy, v němž dostala roli lékařky.

"S Martinem jsme se za těch dvacet let potkali v podstatě minimálně. Teď se mi díky němu vybavila léta studií," říká herečka. Kromě seriálu na Primě točí seriál Vyprávěj pro Českou televizi a nabídku má také na natáčení filmu, v němž by měla ztvárnit pro ni velmi lákavou roli. "Jirka Svoboda mi nabídl roli alkoholičky a nezodpovědné matky, které se zabije dcera. Nevím, jak to všechno skloubím časově dohromady, ale na tuhle práci bych se těšila nejvíc."

O prázdninách, které jsou tedy pracovní, si našla čas na premiéru dalšího dílu Harry Pottera - Princ dvojí krve v kině Imax. Všechny díly totiž spolu se svými dvěma syny sleduje a žádný si nenechá ujít. Kluci jsou ovšem momentálně na táboře, tak si na film ještě chvíli počkají. Jejich maminka ho prozatím shlédla se svým mužem Janem Lekešem.

V Imaxu před začátkem premiéry netrpělivě očekávaného filmu čaroval iluzionista Pavel Kožíšek a jeho kouzla obdivovala Michaela Ochotská, Pavel Dumbrovský, Štěpánka Duchková s přítelem a Artur Štaidl.