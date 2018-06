Přiznání Lucie Bílé: Chtěla jsem být miss

Knihu, kterou napsal Zapletal spolu s Janem Drbohlavem, pokřtili v pražské pizzerii Coloseum Magdalena Dietlová, Lucie Bílá a nový ředitel Miss ČR Jiří Adamec. Hodně spokojených čtenářů jí popřál i Karel Gott. Chyběla jen prezidentka soutěže Taťána Kuchařová, kterou ovšem omluvily pracovní povinnosti v zahraničí.

Netradiční křest probíhal sice tradičně za pomoci nezbytného šampaňského, ale nepolévala se kniha papírová, nýbrž kniha čokoládová. Zapletal poté prohlásil, že věří v dlouhou a prioritní budoucnost Miss ČR i přes potíže, do kterých se dostala.

Režisér Jiří Adamec byl celou dobu jako na trní, svou manželku, sporťačku Janu Adamcovou, totiž pár hodin předtím odvezl do porodnice v Motole. "Mělo by to být do dvou hodin, ale pánbůh ví," hlásil krátce po desáté ráno. Adamcová nakonec porodila před třináctou hodinou. - čtěte Adamcová porodila dceru Jasmine Annu, otec to prošvihl



Karel Gott, Lucie Bílá a Jiří Adamec

Lucie Bílá zpívala téměř na všech dvaceti ročnících, navíc moderovala speciální pořad Miss desetiletí, byla tedy kmotrou na pravém místě. Prozradila ovšem, že jejím přáním vždy bylo stát se misskou. "Miloš mi dal možnost vyhrát Miss, ale nic. Já vím, mám krátké nohy," uznala se smíchem Bílá.



Na večírku se objevila i Ivana Christová s partnerem

Mezi přítomnými hosty byla také první československá miss Ivana Christová s přítelem. "Mám se dobře, žádné novinky nechystám, žiju si úplně v pohodě a klidu. I dcerka je v pořádku," nechala se slyšet Slovenka s havraními vlasy. Do řeči se mimochodem dala s Petrem Jandou, který prohodil dalších pár slov například s Marií Rottrovou.