Přiznání Jitky Asterové: S láskou utekla v Maďarsku bez placení

"To byla tehdy moje velká maďarská láska, už je to dávno, tak sto let," říká Jitka Asterová, která se na místo činu, tedy do Budapešti, vrátila po letech.

Na maďarskou metropoli má ty nejkrásnější vzpomínky. Právě po boku Zangiho se vůbec poprvé podívala k Balatonu, který byl za komunismu letní baštou Čechů.

Balaton byl za dob totality jedním z mála zahraničních dovolenkových cílů českých turistů

Útěk z luxusní restaurace bez placení proběhl především proto, že mladý pár byl švorc. A protože na dovolenou chtěl mít jen ty krásné vzpomínky, jednoduše si objednal prvotřídní dobroty, aniž by uvažoval o placení. "Bylo to strašný. Utíkali jsme tehdy přes pole, jen aby nás nenašli. Bylo to poprvé a naposled, co jsem něco podobného udělala."

Zajímavé je, že jídlo hraje velkou roli ve všech zásadních vzpomínkách na Maďarsko.

"V souvislosti s Balatonem se mi vybaví řízky. Je to neuvěřitelné, že před tou hromadou let byli tak pokrokoví, že měli i automaty na řízky. Ještě teď cítím tu vůni a vidím tu křupavou krustičku," rozplývá se herečka a moderátorka.

Jitka Asterová konverzuje s léčitely

Do Budapešti se po letech podívala díky pozvání Haliny Pawlowské, která několikrát ročně moderuje na TV Barrandov pořad Horoskop hvězd. Jelikož ale vysílání zajišťuje maďarská společnost, za živým vysíláním se musí do tamní metropole.

Její účast v pořadu nezůstala bez odezvy. Ředitel výroby Zoltán Morvai byl projevem Asterové natolik unešen, že jí po skončení přímého přenosu dal lákavou nabídku: přibrat si k dosavadnímu moderování Prominentů i noční vysílání televizních věštců.

"Nabídka je lákavá, ale abych na ni kývla, muselo by se jednat o zajímavé finanční ohodnocení. Navíc přišla z čistého nebe a nebyl čas se o podmínkách bavit," doplnila Jitka Asterová.

Halina Pawlowská Jitka Zelenková

Společnost jí ve Budapešti dělali kromě Haliny Pawlowské i zpěvačka Jitka Zelenková či dobrodruh a filmař Steve Lichtag, který momentálně připravuje výstupy z cesty po Tibetu.