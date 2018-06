Přiznání Bočanové: její dcera zvládá školu jen díky asistentce

Takovou pomoc nabízí právě základní škola ve Středoklukách, která je kousek od vesnice, v níž herečka s rodinou bydlí. I to byl důvod, proč Marinka nastoupila do první třídy tam.

"Ze Středokluk jsme byli nadšení, protože tady vycházejí vstříc dětem, které mají problémy s integrací. Ve třídě je jich jen dvanáct a pro Marinku je to naprosto ideální, protože ji ostatní děti mohou táhnout nahoru. Během první třídy a prázdnin udělala obrovský pokrok. Já se navíc držím striktně rad dětského psychologa i rad a zkušeností školy. Jsem vděčná, že nám vychází vstříc," řekla iDNES.cz Bočanová.

Od září má Marinka v lavici "tetu" - asistentku, která jí s matematikou a češtinou pomáhá a všichni věří, že své spolužáky za rok dožene. Ve škole tedy všechno funguje, o to víc Bočanovou mrzí, že se objevily informace o šikanování její dcery. A nejen kvůli dítěti, ale také kvůli samotné škole, na kterou to vrhá špatné světlo.

A to ji v obtížných momentech učitelé i rodiče dětí dosud vždycky podrželi. Když přemýšlela nad tím, kde má tahle informace kořeny, vzpomněla si na jednu příhodu, kterou dokonce vyprávěla v nějakém pořadu v televizi.

Mahulena Bočanová s rodinou

"Marinka si tehdy hrála s jedním o tři roky starším kamarádem a on ji najednou hodil do potoka. Udělal to z obyčejné klukoviny, ale byla zima a sníh. No a protože jsem blbla s nima a navíc jsem hysterická a patetická herečka, chytla jsem ho a hodila ho tam taky se slovy: Vidíš, jaký to je? A dodala jsem něco o tom, že by se měl chovat normálně k někomu, kdo nemá takovou sílu jako on a nemůže se bránit. Přišlo mi to vtipné a uvědomila jsem si absurdnost té situace ještě víc v momentě, kdy mi známí říkali, že sice dobrý a že jsem skóre vyrovnala 1:1, ale že je mi víc než čtyřicet a tomu klukovi devět," líčí.

"Tak jedině odtud si někdo mohl domyslet něco o šikaně. Jinak šikanu na škole absolutně odmítám, v téhle škole naopak všichni hýčkají moje dítě a já jsem jim za to vděčná."

Marinka kromě druhé třídy navštěvuje také balet a zpěv. "S pohybem jsem na tom zatím pořád líp já, i když dnes udělala perfektně kotrmelec. Zpěv jí ale jde, má hudební sluch," říká pyšně herečka. Její dceru bohužel baví také divadlo, do kterého ji často bere s sebou. Herečku by z ní ale doma neviděli zrovna rádi. "Na její křehkou povahu by byl život, jaký žiju já, nad její síly," uzavírá Bočanová.