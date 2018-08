Už se nesnažím vypadat každý den dokonale, říká bývalá miss Chopra

Podle herečky si musí ženy víc věřit. „I v dnešním vyspělém světě se často setkávám s názorem, že pokud chtějí ženy být úspěšné, mají si hrát na naivní hlupačky a dělat to, co se jim řekne. Ženy musí vědět, že to rozhodně není jediná možnost, jak se prosadit,“ řekla Chopra rozhovoru pro digitální vydání magazínu Allure.



Podle herečky není důležité vypadat stále dokonale, ale ženy by o sebe měly s láskou pečovat. „Ráda se hezky oblékám. Neříkám, že by se z vás měly stát narcistické krásky, ale občas je dobré se zastavit, podívat se na sebe z pohledu někoho jiného a věnovat nějaký čas jen sobě,“ myslí si herečka.

Producenti podle ní nejen pro velké filmové role záměrně vybírají stále ty samé typy dokonalých umělých žen. „Měl by se změnit náš celkový pohled na věc. Ženy nosící větší velikosti by neměly být v nějaké speciální škatulce, stejně jako například ženy různých barev pleti. Všem se nelíbí to samé, jak si někdy filmová a seriálová produkce myslí,“ domnívá se Chopra.

Sama má prý na práci většinou důležitější věci než péči o sebe. Uvědomění ale přišlo až společně s věkem. „Samozřejmě si mohu obléknout krásné šaty, upravit si obočí, nabarvit vlasy a oholit nohy, ale upřímně... Mám mnohem lepší, zábavnější nebo důležitější věci na práci, než se denně hodiny zabývat svým zevnějškem a vypadat, jak nejlépe umím. Pořád méně a méně řeším, jak vypadám. Protože ve výsledku má každý svých starostí dost, takže to nikoho nezajímá,“ tvrdí Chopra.

Na konci května se bollywoodská hvězda objevila na královské svatbě Meghan Markle (37) a prince Harryho (33). Teď se bude sama vdávat. Chopra a Jonas svůj vztah veřejně potvrdili letos v květnu, když se spolu objevili na prominentním večírku Met Gala. Seznámil je prý společný přítel - podobně jako prince Harryho a Meghan. Na konci července oznámili zasnoubení.