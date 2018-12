Chopraová si vzala Jonase. Kamarádka Meghan na svatbě v Indii chyběla

Chopraová a Jonas se zasnoubili v červenci. Ano si řekli během pompézního ceremoniálu v luxusním pětihvězdičkovém paláci Umaid Bhawan Palace. Nevěsta měla šaty od Ralpha Laurena a ženich oblek od stejného návrháře.

Na svatbě byli příbuzní a přátelé páru, včetně Nickových bratrů Kevina, Joea a Frankieho. Nechyběly ani jejich partnerky a mezi nimi například hvězda Hry o trůny Sophie Turnerová, která chodí s Joem. V neděli novomanžele čekají svatební slavnosti s tradičním hinduistickým obřadem.

Prianka Chopraová je dobrou kamarádkou manželky britského prince Harryho Meghan. Ta ovšem i kvůli těhotenství na svatbu nedorazila.

Bollywoodská herečka amerického zpěváka poznala loni v květnu na plese Met Gala v New Yorku. Chopraová tenkrát prohlásila, že to bylo jen díky spolupráci s módní značkou Ralph Lauren. Ukazovat se spolu na schůzkách a při večeři v luxusních restauracích začali až letos na jaře. Oficiálně randí teprve dva měsíce.

Zpěvák Nick Jonas má pro starší ženy slabost. Priyanka Chopraová je o deset let starší, ale to pro něj není nic nového. V roce 2015 randil s Kate Hudsonovou, kterou od něj dělí dokonce čtrnáct let.