Priyanka Chopra: Kvůli šikaně jsem se raději vrátila do Indie

A bylo to tak drsné, že se raději z USA odstěhovala s rodinou zpět do Indie.

Jedna spolužačka jí kvůli tmavší pleti dokonce říkala Brownie podle čokoládového koláče.

„Jedna dívka mě oslovovala Brownie a pořád mi také říkala, abych se vrátila do své vlasti. Řekla jsem o tom otci, jak mi to snižuje sebevědomí, a on se mě zeptal, proč chci tak moc být jako všichni. Řekl, že výjimečnými nás činí naše vady na kráse. A já těmi slovy teď žiju,“ prozradila Priyanka v rozhovoru pro magazín InStyle.

Dnes se jedna z nejúspěšnějších Indek snaží sebevědomí dodávat ostatním dívkám, které trápí mindráky.