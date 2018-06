Přívalový déšť na Novojičínsku zatopil i Barbaru z Vem si mě

Voda se stačila prohnat sklepem čtyřpodlažního domu především kvůli chatrné okenní konstrukci, která nevydržela nápor valícího se bahna. "Odnesl to kočár a další věci, které tam máme. Škody naštěstí nejsou velké, ale i tak to bylo hodně nepříjemné. Hlavně ty první dny, kdy několik hodin nešel ani proud. V takové chvíli se člověk necítí úplně dobře," líčí.

Její švagr, který podniká v záplavové zóně, je na tom prý daleko hůř a už teď sčítá až statisícové škody. "Voda mu vyplavila autoservis, kde pracuje. Měl tam pět ojetých aut, ta jsou úplně zničená. Podobně dopadl i jiný kamarád, který je v nížině," dodala Kautmanová, která v Novém Jičíně bydlí s maminkou a dcerou Rozárkou.

S tou se o víkendu na pár hodin zastavila v Praze u kamarády, a poté i o svého bývalého partnera a otce holčičky Michala Červína, se kterým se dala dohromady právě díky reality show Vem si mě!, kterou Nova bude mimochodem od července reprízovat na svém filmovém kanále. Přestože společné soužití ukončili, kvůli dítěti se občas vídají dál. "S Michalem jsou ty vztahy urovnané, je otcem mé dcery a nic to nezmění."

Barbara Kautmanová teď hodlá před nepříznivým počasím a situací, která panuje v jejím okolí, utéct za teplem. Kam přesně, zatím neví. "S kamarádkou se podíváme na nějaký last minute, uvidíme, co nám padne do oka a za bude výhodné. Ale tyhle zimy už mám dost, Rozárce ty přechody taky nedělají dobře, zrovna má teplotu, tak doufám, že bude brzy v pořádku," uzavírá Kautmanová.

V postižených místech na Novojičínsku mezitím pokračuje odstraňování následků povodně. V terénu je čtrnáct hasičských jednotek a více než pět set vojáků. "Pokračují v obnovovacích pracích. Čistí domy od nánosů bahna, zpevňují terén - prostě vše, co obyvatelé potřebují," uvedl mluvčí hasičů Moravskoslezského kraje Petr Kůdela. - čtěte Hasiči a armáda odklízí na Novojičínsku spoušť po povodni