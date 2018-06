Přítulný Karel Gott se radoval: Kuchařová je na starší

Gott se ujal role kmotra kalendáře pro rok 2009 a do hotelu Paříž dorazil ve viditelně dobré náladě. Byl polichocen, že právě nejkrásnější žena světa si osobně přála, aby se stal kmotrem jejího dobročinného díla. "Vzhlížím k Táně do výšek, kterých dosáhla. Mohla by se v nich procházet a dívat se na nás dolů, a ona se místo toho věnuje bohulibé činnosti," vysekl Kuchařové poklonu Gott.



Marek Vašut, Taťána Kuchařová a Karel Gott

S moderátorem akce Markem Vašutem probíral téma kalendáře, kterým je krása stáří. "Je to relativní věc a nerad bych se dostal na tenký led. Když zazpívám ‚Být stále mlád‘, tak je to pouze v našich myšlenkách. Nebo když si řeknu slova další písně ‚Když se dívám na sebe, musím já se pochválit‘, tak to tak je. Kalendář jako takový je ale samozřejmě neúprosný," řekl Gott.

Nadační kalendář s fotografiemi dvanácti různých autorů byl pokřtěn šampaňským a přímo na místě ho vydražili za sto tisíc korun. Jeho majitelem se stal zástupce partnera nadace Kuchařové ze společnosti Sekyra Group. Do dražby v jednu chvíli zasáhl také bývalý prezident Miss ČR Miloslav Zapletal, který přišel s levou rukou zpevněnou v ortéze. "Spadl jsem z koně a mám naštíplou kost. Ortézu mám už deset dní a dalších čtrnáct ji budu ještě muset nosit," prozradil Zapletal.

Akci přihlíželi také Jan Měšťák, Milada Karasová, režisér Jiří Adamec s manželkou Janou Novákovou a samozřejmě rodina hvězdy večera. Z Opočna dorazili do Prahy její rodiče, kteří se při té příležitosti potěšili i s mladší dcerou Livií. Ta v Praze studuje Ježkovu konzervatoř a na křest dorazila s přítelem. "Jmenuje se Honza, studuje v Hradci Králové a poznali jsme se u nás v Opočně, pochází totiž z nedaleké Dobrušky," prozradila Livie Kuchařová.