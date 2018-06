Přítelkyně se mě snaží rozkojit, říká Tomáš Klus

Tomáš Klus a jeho přítelkyně Tamara Kubová už vědí, co se jim narodí, ale nechávají si to pro sebe. Co má od otcovství Klus čekat, zatím prý netuší. Bude to ale náročné.

"Přítelkyně mě chce i rozkojovat. Dočetla se totiž, že 1 % mužů se dá rozkojit," prozradil v Show Jana Krause Tomáš Klus.

"Není to nepříjemné. Ona to učí i kamarády, kteří čekají dítě," pobavil zpěvák diváky show. Zatím se prý ale neobjevila ani kapka.

Jan Kraus se rozhodl nastávajícího otce vyzkoušet. Tomáš Klus má zatím zkušenosti jen s výchovou psa, a když o dítěti mluví, je to znát. V Show Jana Krause říká panence "hodná, sedni" a přebalování se nebojí, protože po "psovi přece taky zvedá hovínka".

Zpěvák je teď šťastný a všechno se mu daří. A jeho recept? "Nepřipadat si divný, když ostatní jsou nešťastní."

Kromě Tomáše Kluse si Jan Kraus pozval novou Českou Miss Gabrielu Kratochvílovou, ze které udělal dlouhovlasou blondýnu, brunetu i zrzku a do červené pohovky usedla taky přední HR manažerka Rostya Gordon-Smith.

Těžkej Pokondr v Show Jana Krause

Jako speciální hosty pozval moderátor duo Těžkej Pokondr, které má svůj pořad na Frekvenci 1 a velmi dobře se orientuje ve vodách českého bulváru. U Krause zhodnotí současné dění v samostatných rubrikách - módní milice, bulvární šok, mediální masakr týdne, sportík, velmistr týdne a jako bonus přidá okénko, proč se dívat na seriály.