Přítelkyně Sámera si přivydělává na Václaváku

Sámer Issa se nedávno v jednom bulvárním deníku pochlubil, že se k němu stěhuje jeho láska, dvaadvacetiletá houslistka Pavla Dubná. Protože si pořídil nejen přítelkyni, ale i nového pejska, rozhodl se hledat si i větší byt. Němá tvář pochopitelně potřebuje spoustu místa. A teď si vyberte, zdali přítelkyně, nebo chlupatý přírůstek do rodiny.

Krátce poté odjel do Ruska na mezinárodní soutěž New wave, kde se probojoval až do finále. Co však dělá jeho milá po nocích, snad ani Sámer netuší. "Asi o tom Sámer neví, jinak si to nedovedu vysvětlit," sdělila blízká Sámerova kamarádka.

Na hlavě bílý klobouk, v rukou letáky a na krku ověšená řetězy s cédéčkem Duplexu. Tak si přivydělává bývalá hvězda dívčí houslové skupiny Inflagranti.

Nejvíce však půvabná blondýna přitahovala noční opilce, kteří jí vysvětlovali, jak je krásná a že ji klidně pozvou na panáka. Což je na druhou stranu účel - těžko si představit, kterak ošklivé káčátko zve do Duplexu skauty na mrkvový džus.

Ihned jak Pavla spatřila našeho fotografa, dala se na útěk. Lehce se však nechala přemluvit k pózování. "A kdy to bude v novinách, abych se mohla podívat?", ptala se usměvavá Pavla fotografa. Právě teď, zní odpověď.