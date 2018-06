Přítelkyně Rosického Radka Kocurová: V slzách se netopím

Vždycky si střežili své soukromí. Na zvídavé otázky novinářů odpovídají stručně: No comment! Stejně tak je tomu i tentokrát po skandálním odhalení oslav fotbalové reprezentace. - více zde

„S Radkou jsem strávila posledních 24 hodin a vím, jak se cítí. Rozhodně ji zmíněná událost nepoložila na lopatky a neutápí se doma v slzách. Je to ale obyčejný člověk z masa a kostí, takže to pro ni není nic příjemného,“ říká její kamarádka Lucie Váchová.

„Radka nechce dělat ukvapené závěry. Chce to čas. Oba dva jsou dospělí, rozumní lidé a musí si mezi sebou vše vyjasnit. Celá kauza má každopádně hodně otazníků, které se musí řešit s chladnou hlavou,“ dodává.

A co na to říká sama II. vicemiss z roku 2002 Radka Kocurová? Nic překvapivého: „O našem vztahu jsem nikdy nemluvila otevřeně a nehodlám to měnit. S Tomášem jsem v kontaktu. Je to ale naše soukromá věc a nemám nejmenší důvod řešit tuhle záležitost s novináři.“

I když se v poslední době často spekulovalo o krizi jejich vztahu, rosnička to razantně popírá: „Od nového roku jsem byla v Londýně víc než v Praze a všechno bylo v naprostém pořádku.“