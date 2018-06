Přítelkyně Krajča trénuje propichování mečem na jiném muži

Poulíčková, která čaruje s principálem Divadla kouzel již sedmý rok a zná všechna jeho tajemství, momentálně rozhoduje doslova i o životě svého šéfa. "Právě připravujeme premiéru do Japonska, kde mě Martina bude propichovat při jednom opravdu nebezpečném kouzle třemi velkými meči. Je to opravdu docela náročné, jsem jí úplně vydán na milost a rozhodují tam milimetry. Taky si ji z toho důvodu poslední dobou patřičně předcházím," vtipkuje Kožíšek.

Na křtu jeho nové Školy Kouzel jej "přečarovali" zpěvačka Monika Absolonová i herec Václav Vydra. Oba kmotři se opravdu činili. Zpěvačka předváděla trik, kdy nechala opakovaně zmizet a objevit kuličku. "Monika byla skvělá a šlo jí to tak báječně, že kuličku nakonec někam fakt začarovala a už jsme jí nikde nenašli", směje se nad čarodějnickým uměním zpěvačky Pavel Kožíšek.

"Všechna kouzla v naší Škole kouzel jsou totiž vybrána tak, aby je každý mohl bez náročné přípravy a nacvičování sám snadno úspěšně předvádět. Kouzelnická škola je určená všem malým i velkým, kteří rádi pobaví své přátele a příjemně jim zamotají hlavu," prozradil kouzelník.

Herec Václav Vydra si nevybral ke kouzlu žádnou rekvizitu z kouzelnické krabice, protože prohlásil, že jako jasnovidec zhmotní to, na co bude Pavel Kožíšek v duchu intenzivně myslet. Postavil si kouzelníka čelem k sobě, tajemně gestikuloval magickými pohyby okolo jeho hlavy, stále opakoval, aby kouzelník myslel na to, co má rád a najednou mu vytáhl za uchem plnou štamprdli! A kouzelníka tím evidentně zaskočil. Všichni pobavení přítomní, na rozdíl od našeho nejlepšího iluzionisty, viděli, jak skleničku tajně za zády Kožíška podala Vaškovi Vydrovi právě Monika Absolonová.