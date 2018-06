Přítelkyně fotbalisty Ronalda zuří, časopis vymazal z jejích fotek prádlo

Retuš je stále u časopisů běžně užívaným prostředkem, jak vylepšit fotografie. Modelky si většinou nestěžují, že jim autoři ubrali pár kilo, vyčistili pleť, odstranili celulitidu nebo zakryli vrásky.

Pánský magazín GQ prý ale zašel příliš daleko. Modelka Irina Šaiková pro něj pózovala v prádle. S údivem pak zjistila, že prosincové číslo španělské verze časopisu obsahuje její fotky bez prádla.

Čtyřiadvacetiletá ruská kráska prohlásila, že tři fotky ze čtrnácti byly upraveny ve photoshopu a prádlo vymazáno. Časopis navíc láká na své nové číslo titulkem: "Nejkrásnější bytost světa. Chcete vidět přítelkyni Ronalda nahou?"

Irina šajková tvrdí, že podle smlouvy měla nárok vidět obrázky dřív, než půjdou do tisku a nedala by souhlas k jejich zveřejnění. "Supermodelka Irina Šaiková se stala obětí photoshopu a došlo k porušení smlouvy o uveřejnění fotografií v GQ ve Španělsku," stojí v prohlášení výkonného ředitele agentury Elite, která modelku zastupuje.

"Smlouva byla podepsána managementem Elite Model jménem slečny Šaikové a bylo v ní zahrnuto její právo na schválení rozhovoru, obálky i všech snímků. Slečna Šaiková nebyla nahá a neschválila tyto obrázky. Irina Šaiková nikdy tyto obrázky neviděla a ani titulek, který GQ ve Španělsku použilo," dodal výkonný ředitel Gael Marie.

Časopis tvrzení modelky odmítá a trvá na tom, že se bez problémů při focení svlékla. "Modelka se úplně přirozeně svlékla. Možná je naštvaná, že jsme dali do titulku, že je Ronaldova přítelkyně a žádala, abychom to vystřihli," řekl listu The Sun editor časopisu Javier Fernandez de Angulo, který byl focení přítomen.