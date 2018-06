Příteli Bartošové došla trpělivost, kritiky na Facebooku nazval lůzou

Josef Rychtář, jeho syn i producent Zdeněk Kubík komunikují na profilu zpěvačky Bartošové s jejími fanoušky i odpůrci a mažou nevhodné zprávy.

V neděli se rozhodli nechat všechny, ať napíší, co mají na srdci, a nesmazali nic. Na stránce se tak objevila řada nelichotivých příspěvků, takže v pondělí se cenzura vrátila. "Takže vyhlašujeme konec anarchie, odteď se bude zase mazat a opakované delikventy budeme banovat," stojí na profilu.

Iveta Bartošová vystoupila na oslavě kasina

Stránka Bartošové na sociální síti má totiž sloužit především ke komunikaci od Ivety ven k fanouškům, místo toho se stala diskusním fórem o ní bez ní.

Josef Rychtář se tu veřejně omluvil za svá vyjádření v tisku o Pavlu Páskovi, který dal Ivetě Bartošové příležitost zazpívat na výročí jeho kasina a jako honorář měl roztrhat směnku na 850 tisíc korun, které mu zpěvačka dluží. Rychtář ho obvinil z podrazu a tvrdil, že zpěvačku úmyslně ztrapnil a žádná směnka neexistuje.

Následně ale uznal svou chybu. "Pan Pásek měl opravdu velkorysou snahu uzavřít s Ivetou jejich finanční vztahy, resp. dluh Ivety vůči němu. Chtěl bych zdůraznit, že celá situace vznikla na základě řetězce nedorozumění a nepochopení, nikoliv na základě jakéhokoliv úmyslného jednání," píše.

Iveta Bartošová a Pavel Pásek

Vlna kritiky na něj a Bartošovou ale na jejím profilu neustala a Rychtář končí se slušností. "Jděte do hajzlu m..i za...ný, zde není pro vás místo. A pokud jste tak silní, pak se mi přijďte postavit. Narovnám vám ksichty," píše bývalý bodyguard.

"Zjistil jsem, že s některými to slušně nejde, urážíte, napadáte, odsuzujete Ivetu, pana Nováka, mě a jiné. Tak proč bych nemohl já? Co si to vůbec dovolujete lůzo? Dáváte Ivetě nebo nám na chleba? Né? Tak si polibte p.... Došla mi trpělivost," dodává rozčílený Rychtář.