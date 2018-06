Přítele mám, hokejisty nechci, říká nová Miss ČR Vignerová

Kompletní zpravodajský servis

Kralování nové Miss ČR 2009 Anety Vignerové z Havířova by mohlo být šťastné. Jen co usedla na pomyslný trůn, začaly lítat střepy, a to to ze skleněného žezla, které nechtěně rozbila pár minut po vyhlášení vítězek.

Novou Miss ČR 2009 se stala jednadvacetiletá Aneta Vignerová. Vítězku vyhlásila prezidentka soutěže a Miss World 2006 Taťána Kuchařová, korunku jí poté předala dosluhující Miss ČR 2008 Zuzana Jandová.

Jednadvacátý ročník tradiční soutěže krásy Miss ČR osvěžil příjemný větřík v podobě několika změn. A těžil z toho měl hlavně divák, pro kterého se soutěž vysílá. Víc se naopak zapotil realizační tým.